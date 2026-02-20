Форвард «Торпедо» Ткачев о желаемом сопернике в плей-офф: «Предпочтительнее нам наладить свою игру, чтобы на нас боялись попасть»
Форвард «Торпедо» Владимир Ткачев высказался о выходе команды в розыгрыш Кубка Гагарина.
Нижегородцы стали участниками Кубка Гагарина-2026 после победы над «Шанхаем» (4:3 ОТ) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Алексея Исакова идет на 4-м месте в Западной конференции.
- Есть ли желание забраться в первую четверку конференции или без разницы, с какого места начинать плей‑офф?
– Конечно, хочется залезть повыше.
- Есть соперник, против которого предпочтительнее сыграть в первом раунде плей‑офф КХЛ?
– Думаю, предпочтительнее нам наладить свою игру, чтобы любой соперник боялся попасть на нас, – сказал Ткачев.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
Хорошо сказано, проходных команд нету
Можете вы хорошо играть, но стабильности нет, к плейофф главное подойдите с хорошим настроем и внятной игрой, а мы за вас поболеем полюбому.
Всё верно 👍
Володя Ткачев ты лучший
почему вы не быете из далека , испанский много ,Макс Соколов на пятоке всегда сыграл. ребята стабильности вам ,за вас болеет вся россия
