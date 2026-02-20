Форвард СКА Поляков о сборной Ларионова без игроков КХЛ: «Это субъективное мнение, ничего против не скажу. Я сделаю все для этой цели. Доведу себя до изнеможения, если надо»
Матвей Поляков: доведу себя до изнеможения, чтобы попасть в сборную России.
Форвард СКА Матвей Поляков хочет попасть в сборную России по хоккею.
– Недавно Игорь Ларионов заявил, что он не вызвал бы в сборную России на Олимпиаду ни одного игрока из КХЛ. Есть ли у нас игроки, которые способны показать себя на международной арене прямо сейчас?
– Честно, не знаю. Наверное, это больше тренерский вопрос. Это тренерская работа, поэтому будет как‑то [неправильно], если я буду говорить о том, что есть такие игроки.
У каждого здесь свое мнение. Это субъективное мнение Игоря Николаевича, поэтому я ничего не могу сказать против.
– Сами мечтаете о том, чтобы поскорее попробовать себя в сборной?
– Определенно! Я буду делать все для этой цели. Если надо, доведу себя до изнеможения, но хотя бы попытаюсь, - сказал Поляков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
