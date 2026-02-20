Овечкин о борьбе «Вашингтона» за плей-офф: «Чтобы туда попасть, нужно выиграть почти все оставшиеся матчи. В последних играх перед паузой все были собранными»

Александр Овечкин о борьбе «Вашингтона» за плей-офф: нужно выигрывать почти все.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин высказался о борьбе команды за попадание в розыгрыш Кубка Стэнли.

К олимпийской паузе «Кэпиталс» подошли на 10-м месте в Восточной конференции, отставание до зоны плей-офф – 4 очка.

В 5 последних матчах перед перерывом «столичные» одержали 4 победы.

«Чтобы попасть в плей-офф, нам нужно выиграть почти все оставшиеся матчи.

В последних играх перед паузой мы оказались в ситуации, когда нельзя было проигрывать. Можно посмотреть, как мы играли в матчах с «Айлендерс » (4:1 – Спортс) или «Нэшвиллом » (4:2 – Спортс). Все были собранными.

Конечно, иногда усталость берет свое,и тебе просто хочется поскорее отдохнуть», – сказал Овечкин.