Вратарь Канады Биннингтон о разнице в своей игре на ОИ и в НХЛ: «Другой турнир, другая обстановка. События происходят очень быстро, напряжение возрастает»

Вратарь Канады Джордан Биннингтон высказался о разнице в игре на ОИ и в НХЛ.
Вратарь сборной Канады Джордан Биннингтон высказался о разнице в своей игре на Олимпиаде-2026 и в регулярном чемпионате НХЛ.
В трех матчах на олимпийском турнире у канадца 3 победы при 92,2% сэйвов.
В текущем сезоне НХЛ у него только 8 побед в 32 играх при 86,4% сэйвов и коэффициенте надежности 3,65.
«Здесь совершенно другая обстановка. Это другой турнир. События происходят очень быстро, напряжение возрастает.
Играя в одной команде с этими ребятами, хочется получить максимум удовольствия. Я сосредоточен на этом», – сказал Биннингтон.
Биня - супер профи , кто б и что б не говорил! Хотите минусуйте
