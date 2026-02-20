Якупов о нардах: «Любовь к ним у меня с детства. Сейчас часто дарят, в машине всегда лежит комплект. Играю каждый день – если не офлайн, то онлайн»

Наиль Якупов: любовь к нардам у меня с детства, сейчас играю каждый день.

Наиль Якупов рассказал о своем увлечении игрой в нарды.

– Ты – главный амбассадор нард в России. Скажи, откуда у тебя такое увлечение?

– Любовь к нардам у меня с детства. Папа всю жизнь играет со своим другом-соседом – то дома, то на даче. Я долгое время просто наблюдал за ними, а потом в какой-то момент будто щелкнуло.

Помню, когда я играл в «Куньлунь Ред Стар», родители собирались приехать ко мне в гости, и я попросил папу: «Захвати, пожалуйста, нарды – будешь меня учить». Он привез, начал объяснять правила, и с тех пор все закрутилось.

Я стал брать нарды с собой в поездки, играл с партнерами по команде – например, с Костей Волковым. В «Куньлунь Ред Стар» у нас часто собирались партии. Потом уже я сам начал учить других – в том числе, тренера по ОФП Дениса Малинина.

Так все и пошло. Кстати, иностранцы тоже играют – например, Джейк Челиос . Сейчас мне часто дарят нарды, в машине у меня всегда лежит комплект. Играю каждый день – если не офлайн, то онлайн практически всегда, – сказал Якупов.