Рябыкин об Олимпиаде-2026: «Словакия – последний шанс европейского хоккея. Финал Канада – США станет очередным триумфом НХЛ на мировом уровне»
Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин считает сборную Словакии последней надеждой европейского хоккея на Олимпиаде-2026.
– Словакия сыграет с США в полуфинале.
– Вот здесь мне очень хочется посмотреть словаков. Они – последний шанс европейского хоккея, в команде не так много игроков НХЛ, есть кахаэловцы.
На предварительном этапе словаки – одни из открытий турнира. В четвертьфинале не заметили очень крепкую сборную Германии, эта победа впечатлила. Надеюсь, у Словакии есть потенциал побороться с американцами.
– Решающий фактор этого полуфинала?
– Американцы – очень быстрая команда, но и словаки пока ни в одном матче «конек» сопернику не проиграли. Но нужно не только быстро бегать, но и обладать мастерством игры на таких скоростях. Посмотрим, выдержит ли Словакия эту конкуренцию.
– Дело идет к финалу Канада – США?
– Да – в общем-то именно такой финал многие ожидали до старта турнира. Это те две страны, которые наиболее широко представлены в НХЛ – лучшей лиге мира. Такой финал станет очередным триумфом НХЛ в мировом хоккее. Хотя Олимпиада – турнир непредсказуемый и всегда ждешь сюрприза, – сказал Рябыкин.
Так КХЛ и руководство страны сами виноваты в том, что от амбиций КХЛ ничего не осталось.
Денег всё меньше, толковые леги почти не приезжают, команды из Европы в состав лиги не входят.
Даже если словаки чудом выйдут в финал, система координат не рассыплется и даже не пошатнется. Это спорт и чудеса здесь иногда случаются, но на то они и чудеса.
Дания, Латвия, не говоря уж о Словакии и Швейцарии, на фоне НХЛовских команд смотрелись вполне достойно. Даже в разгромных матчах они не разваливались, и не просто бились, а играли в хоккей. Ясно, что они слабее, чем НХЛ. Но хоккей в Европе жив и развивается, в т.ч. и за пределами КХЛ.