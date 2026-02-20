  • Спортс
21

Рябыкин об Олимпиаде-2026: «Словакия – последний шанс европейского хоккея. Финал Канада – США станет очередным триумфом НХЛ на мировом уровне»

Дмитрий Рябыкин: Словакия – последняя надежда европейского хоккея на ОИ.

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин считает сборную Словакии последней надеждой европейского хоккея на Олимпиаде-2026. 

– Словакия сыграет с США в полуфинале. 

– Вот здесь мне очень хочется посмотреть словаков. Они – последний шанс европейского хоккея, в команде не так много игроков НХЛ, есть кахаэловцы.

На предварительном этапе словаки – одни из открытий турнира. В четвертьфинале не заметили очень крепкую сборную Германии, эта победа впечатлила. Надеюсь, у Словакии есть потенциал побороться с американцами. 

– Решающий фактор этого полуфинала?

– Американцы – очень быстрая команда, но и словаки пока ни в одном матче «конек» сопернику не проиграли. Но нужно не только быстро бегать, но и обладать мастерством игры на таких скоростях. Посмотрим, выдержит ли Словакия эту конкуренцию.

– Дело идет к финалу Канада – США?

– Да – в общем-то именно такой финал многие ожидали до старта турнира. Это те две страны, которые наиболее широко представлены в НХЛ – лучшей лиге мира. Такой финал станет очередным триумфом НХЛ в мировом хоккее. Хотя Олимпиада – турнир непредсказуемый и всегда ждешь сюрприза, – сказал Рябыкин. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Почему станет триумфом? Уже давно триумф есть. Вот, даже, нам пропаганда всё втюхивает и втюхивает рекорд Овечкина в этой лиге, показывая где настоящий хоккей. Казалось бы, сообщили, поздравили, достаточно. Но нет. Изо дня в день бьют по могзам этим американским рекордом, принижая КХЛ.
Ответ agentkuper
Почему станет триумфом? Уже давно триумф есть. Вот, даже, нам пропаганда всё втюхивает и втюхивает рекорд Овечкина в этой лиге, показывая где настоящий хоккей. Казалось бы, сообщили, поздравили, достаточно. Но нет. Изо дня в день бьют по могзам этим американским рекордом, принижая КХЛ.
Принижая КХЛ?
Так КХЛ и руководство страны сами виноваты в том, что от амбиций КХЛ ничего не осталось.
Денег всё меньше, толковые леги почти не приезжают, команды из Европы в состав лиги не входят.
Ответ Berton
Принижая КХЛ? Так КХЛ и руководство страны сами виноваты в том, что от амбиций КХЛ ничего не осталось. Денег всё меньше, толковые леги почти не приезжают, команды из Европы в состав лиги не входят.
А может это и хорошо? Может пора уже начинать жить по средствам и не строить потемкинские деревни? Пусть в эти игрушки играет частный бизнес(которого все меньше и он не дурак), а не за государственные деньги, хоть и в завуалированной форме.
А кто-то еще сомневается? Кроме отбитых, естественно,но зачем их принимать во внимание?
Даже если словаки чудом выйдут в финал, система координат не рассыплется и даже не пошатнется. Это спорт и чудеса здесь иногда случаются, но на то они и чудеса.
Этот человек в курсе что в другом полуфинале Финляндия играет?
Ответ Berton
Этот человек в курсе что в другом полуфинале Финляндия играет?
Возможно он их упомянул потому, что нхловцев там совсем мало.
Ответ Berton
Этот человек в курсе что в другом полуфинале Финляндия играет?
у финнов только 1 игрок в заявке не из нхл)
Европейский хоккей, то есть команды, у которых большинство игроков не из НХЛ, уже себя показал на ОИ очень неплохо.
Дания, Латвия, не говоря уж о Словакии и Швейцарии, на фоне НХЛовских команд смотрелись вполне достойно. Даже в разгромных матчах они не разваливались, и не просто бились, а играли в хоккей. Ясно, что они слабее, чем НХЛ. Но хоккей в Европе жив и развивается, в т.ч. и за пределами КХЛ.
По-моему, у финнов шансов побольше, чем у словаков
Правильно. Иначе на следующую Олимпиаду не отпустит НХЛ своих игроков. Скажут, что канадцы выиграли опять, смысл какой отпускать
Типо еслиб наших дорпустили, и попала бы в финал - то это был бы не триумф НХЛ? У нас весь состав из НХЛ
Рекомендуем