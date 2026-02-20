Овечкин о «Вашингтоне»: «Этот перерыв нам поможет, надеюсь. Мне нужно делать больше, потому что я лидер. Должен показывать пример и набирать очки»

Александр Овечкин о результативности в сезоне: я должен делать больше.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о текущей ситуации в команде и своей результативности.

К олимпийской паузе «Кэпиталс» подошли на 10-м месте в Восточной конференции, отставание до зоны плей-офф – 4 очка.

40-летний россиянин набрал 48 (22+26) очков в 59 играх при полезности «+2» и идет на 2-м месте среди лучших бомбардиров и снайперов команды (у Тома Уилсона на 1 гол и 1 очко больше).

Об игре «Вашингтона»

«В этом сезоне у нас были взлеты и падения. Дело не во мне. У всех были какие-то трудности. В прошлом сезоне мы нередко забивали по 5-6 шайб за игру, это давалось легко. Сейчас же мы изо всех сил стараемся найти возможность забить.

Надеюсь, что этот перерыв нам поможет и мы будем играть намного лучше».

О том, может ли он прибавить

«Да, конечно. Мне нужно делать больше, потому что я лидер. Должен показывать пример и набирать очки».