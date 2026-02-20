  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Савиков о том, что СКА идет 7-м на Западе: «Не на своем месте находимся, конечно. Можем далеко зайти в плей-офф, если будем играть, как в предыдущих победных матчах»
3

Савиков о том, что СКА идет 7-м на Западе: «Не на своем месте находимся, конечно. Можем далеко зайти в плей-офф, если будем играть, как в предыдущих победных матчах»

Егор Савиков: СКА находится не на своем месте в таблице.

Защитник СКА Егор Савиков заявил, что 7-е место в Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ не является для команды своим. 

– У СКА прервалась серия из пяти побед подряд (в матче с «Северсталью» – 2:3 Б). Стоит ли на этом делать акцент?

– Мы не считаем, сколько мы подряд выигрываем. Нужно просто выходить на каждый матч. Тем более осталось 12 игр до старта плей-офф.

Особо в таблицу не смотрим, там плотность сумасшедшая. Нужно выходить на матчи так, как мы делали в прошлых играх, а не как сегодня.

- СКА сейчас седьмой на Западе. Важно ли для вас место по итогам регулярки? Финишировать как можно выше, чтобы иметь лучший посев, начать первый раунд дома?

– Повторюсь, мы особо не смотрим в таблицу. Конечно, мы находимся не на своем месте, на каком должны. Нужно прибавлять именно в игре, подойти к плей-офф в хорошей форме.

А там уже не так важно, где начнем. Если мы будем играть, как мы играли в предыдущих победных матчах, думаю, мы можем далеко зайти в плей-офф, – сказал Савиков. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт день за днем»
logoСКА
logoКХЛ
logoЕгор Савиков
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Если СКА выйдет на Северсталь или Минск, то в целом есть шансы на второй раунд. Но там будет Магнитогорск и на этом до свидания.
Кажется, стоило бы играть получше, а говорить поменьше...
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Егор Савиков: «Без сборной России – это не Олимпиада, но какие-то матчи я смотрел. Приехали ребята из НХЛ, самые сильные игроки, конечно, интересно»
19 февраля, 12:17
Голдобин о 2:3 с «Северсталью»: «Они филигранно играют в пас, очень быстрые. Первые 10 минут СКА не понимал, что происходит. Ребята пластались, даже я блокшот сделал»
19 февраля, 09:46
Ларионов о 2:3 от «Северстали»: «Очко всегда лучше, чем ноль. Остросюжетный матч. Хороший овертайм, все решилось по буллитам»
18 февраля, 20:31
«Северсталь» прервала 5-матчевую победную серию СКА – 3:2 по буллитам. Команда Козырева идет 2-й на Западе
18 февраля, 19:41
Рекомендуем
Главные новости
Брэди о хоккее на Олимпиаде: «Гретцки, Мессье, люблю вас, но сейчас время красно-бело-синих! А смотреть женский финал с Билли Джин Кинг было невероятной честью»
вчера, 23:09Фото
«Канада обманным путем взяла золото в керлинге, и это стоило ей золота в хоккее. Лед не врет». Экс-игрок НФЛ Гриффин-третий о скандале из-за двойного касания камня на Олимпиаде
вчера, 22:41
Ротенберг о финале Олимпиады: «Пересмотрю в записи, чтобы все изучить, что-то взять на вооружение. Важно следить за трендами, потому что мы готовимся к следующим Олимпийским играм»
вчера, 21:42
«41 сэйв?! Ни Хела себе!» Игрок НБА Халибертон поздравил Хеллибака с победой в финале олимпийского хоккейного турнира
вчера, 21:33
Министр войны США Хегсет о благодарности Куинна Хьюза американской армии «за возможность играть»: «Понимание, признательность, патриотизм – это все, о чем просят наши военные»
вчера, 21:07
Куинн Хьюз о победе США на Олимпиаде: «Благодарю наших военных за возможность играть в эту игру»
вчера, 20:37
Женская сборная США отклонила приглашение Трампа на его обращение к Конгрессу после победы на Олимпиаде-2026: «Не сможем из-за других обязательств»
вчера, 20:11
Белый дом выложил фото белоголового орлана, стоящего на канадской казарке, и пост экс-премьера Трюдо после победы на ОИ: «Вы не можете забрать нашу страну и нашу игру»
вчера, 20:04Фото
Когда сборная Бразилии завоевала первую медаль на зимних ОИ? Вспомните топовые победы прошедших Олимпиад в нашем тесте
вчера, 20:00Тесты и игры
Крикунов об Олимпиаде: «Специально нас не пускают, потому что боятся. Понимают, что мы серьезно вклинимся. На Западе власть поменяется, придут более разумные люди – и все будет нормально»
вчера, 19:30
Ко всем новостям
Последние новости
Черкас про поездку Ларионова на Олимпиаду: «Не соответствует никакой рабочей этике. Это странное событие. Но при новом тренерском штабе отсутствие Ларионова больше на результат не влияет»
вчера, 22:50
Сестра Годро о победе США: «Джерси у Ткачака – это уже много значит, но они еще и взяли детей Джонни. Они сделали больше того, что можно было. Ради такого Джонни и работал»
вчера, 22:19
Кожевников о поездке Ларионова на Олимпиаду: «Что такого? У него задание, может. Идет чемпионат, уехал на три-четыре дня по делам – ничего страшного нет»
вчера, 21:59
Журналист Ломбарди о финале США – Канада: «Лучшая страна победила!»
вчера, 21:51
Игрок НБА Букер о хоккейном финале США – Канада: «Подъем в 5 утра точно того стоил!»
вчера, 21:27
Минское «Динамо» не смогло вылететь в Сочи, где из-за «режима атаки БПЛА» ранее отменили матч местного клуба с ЦСКА. Белорусская команда осталась в Нижнем Новгороде на ночь
вчера, 20:55
Степашин про Олимпиаду без России: «Неполноценный турнир. Это понимают и канадцы, и американцы. Несправедливо, что нас там не было»
вчера, 20:42
Александр Мостовой: «Финал Олимпиады – сумасшествие. Я поддерживал канадцев, потому что там Макдэвид, Кросби и компания. И они были лучше по игре, но победителей не судят»
вчера, 20:19
Немировски про Олимпиаду-2026: «Лучшее хоккейное событие, что мы видели. Отсутствие России сказалось, у нее 5-6 лучших вратарей, Капризов, Кучеров и величайший бомбардир в хоккее Овечкин»
вчера, 19:46
Дэйли о первой Олимпиаде с участием НХЛ за 12 лет: «Хороший опыт и отличная демонстрация такого вида спорта, как хоккей»
вчера, 19:24
Рекомендуем