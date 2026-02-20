Савиков о том, что СКА идет 7-м на Западе: «Не на своем месте находимся, конечно. Можем далеко зайти в плей-офф, если будем играть, как в предыдущих победных матчах»

Егор Савиков: СКА находится не на своем месте в таблице.

Защитник СКА Егор Савиков заявил, что 7-е место в Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ не является для команды своим.

– У СКА прервалась серия из пяти побед подряд (в матче с «Северсталью» – 2:3 Б). Стоит ли на этом делать акцент?

– Мы не считаем, сколько мы подряд выигрываем. Нужно просто выходить на каждый матч. Тем более осталось 12 игр до старта плей-офф.

Особо в таблицу не смотрим, там плотность сумасшедшая. Нужно выходить на матчи так, как мы делали в прошлых играх, а не как сегодня.

- СКА сейчас седьмой на Западе. Важно ли для вас место по итогам регулярки? Финишировать как можно выше, чтобы иметь лучший посев, начать первый раунд дома?

– Повторюсь, мы особо не смотрим в таблицу. Конечно, мы находимся не на своем месте, на каком должны. Нужно прибавлять именно в игре, подойти к плей-офф в хорошей форме.

А там уже не так важно, где начнем. Если мы будем играть, как мы играли в предыдущих победных матчах, думаю, мы можем далеко зайти в плей-офф, – сказал Савиков.