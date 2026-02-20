Овечкин о том, продолжит ли играть в НХЛ: «Пока не знаю. Нужно принять решение. Поговорю с семьей и руководством «Вашингтона», а там посмотрим»
Александр Овечкин сказал, что пока не определился со своим будущим в НХЛ.
40-летний капитан «Вашингтона» проводит свой 21-й сезон в НХЛ. Действующий контракт россиянина со средней годовой зарплатой 9,5 миллиона долларов рассчитан до 30 июня 2026 года.
О том, продолжит ли играть в НХЛ
«Пока не знаю. Нужно принять решение. Поговорю с семьей, с [владельцем «Вашингтона»] Тедом Леонсисом, с генеральным менеджером, а там посмотрим», – сказал Овечкин.
На текущий момент на счету нападающего 919 шайб в регулярных чемпионатах лиги (рекорд) и 996 – с учетом плей-офф (2-е место в истории, рекорд у Уэйна Гретцки – 1016).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Конечно нужен "официальный" прощальный сезон в НХЛ со всей присущей шумихой, ностальгией, проводами. Ну и подзаработать на этом заодно можно не хило, естественно. Заодно и рекорд один побить наверняка можно было бы :)
21 осталось Саня, верим!!!
продлится на год ещё, Леонсис на нем ещё заработает
Значит, продолжит
конечно продолжит рекорд надо добить.Вопрос в том как пройдет отдых в России))
А че тут думать. Ща Леонсис посчитает сколько можно подзаработать и озвучит Овечкину сумму.
Всего то 21 сезон, народ по 25 играл, нужно поменьше распускаться в межсезонье и все по силам. Рекорд Грецки нужно забирать. Немножко осталось.
