Овечкин о том, продолжит ли играть в НХЛ: «Пока не знаю. Нужно принять решение. Поговорю с семьей и руководством «Вашингтона», а там посмотрим»

Александр Овечкин сказал, что пока не определился со своим будущим в НХЛ.

40-летний капитан «Вашингтона » проводит свой 21-й сезон в НХЛ. Действующий контракт россиянина со средней годовой зарплатой 9,5 миллиона долларов рассчитан до 30 июня 2026 года.

О том, продолжит ли играть в НХЛ

«Пока не знаю. Нужно принять решение. Поговорю с семьей, с [владельцем «Вашингтона»] Тедом Леонсисом , с генеральным менеджером, а там посмотрим», – сказал Овечкин.

На текущий момент на счету нападающего 919 шайб в регулярных чемпионатах лиги (рекорд) и 996 – с учетом плей-офф (2-е место в истории, рекорд у Уэйна Гретцки – 1016).