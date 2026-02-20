Хилари Найт забила Канаде в финале Олимпиады и побила рекорды США среди женщин по голам и очкам на Играх. У нее 15+18 в 29 матчах на 5 турнирах

Хилари Найт забила Канаде в финале Олимпиады и побила рекорды США.

Форвард женской сборной США Хилари Найт забросила шайбу в финальном матче олимпийского хоккейного турнира против Канады (2:1 ОТ).

36-летняя хоккеистка сумела перевести игру в овертайм на 58-й минуте.

За счет этой шайбы Найт стала новой рекордсменкой среди представительниц США по голам на Олимпиадах (15) и очкам (33, 15+18 в 29 играх на пяти турнирах).

Хилари стала двукратной олимпийской чемпионкой – ранее она выиграла золотую медаль со сборной США в Пхенчхане-2018.