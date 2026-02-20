«Питтсбург» и Малкин планируют обсудить продление контракта до возобновления сезона НХЛ (Дэвид Паньотта)

«Питтсбург» и Евгений Малкин вскоре планируют обсудить продление контракта.

Инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта сообщил, что «Питтсбург » планирует обсудить продление контракта с форвардом Евгением Малкиным до возобновления сезона НХЛ .

«Пингвинс» проведут первый матч после олимпийской паузы 26 февраля – дома против «Нью-Джерси».

39-летний россиянин в этом сезоне набрал 44 (13+31) очка в 41 матче при полезности «+13». Срок его действующего контракта с клубом истекает летом, средняя годовая зарплата (кэпхит) составляет 6,1 миллиона долларов.

«План на время олимпийского перерыва заключался в том, чтобы обсудить продление контракта и возможные варианты. Они еще не провели переговоры, но планируют это сделать до начала сезона на следующей неделе.

В течение следующей недели планируется обсудить финансовые вопросы и его возможную роль в команде. То есть, насколько комфортно ему будет в той или иной ситуации, ну и в финансовом плане», – сообщил Паньотта в эфире программы Daily Faceoff LIVE.