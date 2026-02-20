Якупов о работе с Ги Буше: «Канадцы как будто из другого теста сделаны. У них очень сильная тренерская школа. Он всегда защищает нас перед журналистами, никого не дает в обиду»
Якупов высказался о работе с тренером «Авангарда» Ги Буше.
Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов высказался о работе с тренером Ги Буше.
– Сейчас у тебя тренер – канадец Ги Буше. Каково с ним работать?
– Канадцы как будто из другого теста сделаны. Но, честно говоря, даже в Северной Америке мне не доводилось работать с такими сильными специалистами. Эти люди знают, как строить процесс, у них есть четкое видение игры, и они умеют доносить свои идеи до каждого игрока. У них действительно очень сильная тренерская школа.
К тому же он всегда защищает нас перед журналистами, никого не дает в обиду. Но когда журналисты выходят из раздевалки, он закрывает двери и говорит все напрямую. При этом даже в такие моменты он никогда не переходит на личности, – сказал Якупов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Дело не в том что тренер «наш» или «не наш», дело в том какой он человек.
Умеют доносить свои идеи! Вот главное! По защищают это что-то из детского сада....). А так согласен. В организационном плане они фавориты. Что есть, то есть. У нас тренеры не привыкли быть частью команды. Исторически так сложилось. Чернышев, Эпштейн... Мало такого плана тренеров у нас было.
А вот Броссо с Салавата, говорит какой невероятный тренер Козлов. И как классно всё организовано в Салавате,и Уфа очень нравиться .Так что есть и у нас такие тренера, не надо говорить ,что как будто у нас всё плохо ,и тренера не те, и системы не те ,может от самого хоккеиста много зависит .Пример Саня Радулов, вот профи, при любом тенере. А Якупов как с дет сада ,пришёл и радуется ,что его к другой воспиталке перевели .Да и вопрос ,что же Якупов с такими тренерами нечего не достиг в Нхл, а наоборот потух ,ответ простой ,работать заставляют больше .
Я же не говорю, что их нет. Игра пошла хороший тренер, не получается плохой. Должны быть объективные критерии оценки. Тактическая обученность, прогресс в техническом мастерстве, уверенности. Я наооборот его защищал. Виктора Козлова. Когда местные болелы хотели его линчевать))). Они есть, могут стать еще лучше! Нужно впитывать чужие методики и искать свою! У каждой школы есть свои сильные и слабые стороны.
Есть результат - тренер хороший, нет его - пора менять.
