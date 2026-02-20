  • Спортс
Терещенко об ОИ-2026: «Сборной России очень не хватает. Надеюсь, в МОК это увидят и после Олимпиады дадут жесткие рекомендации вернуть наших на международную арену»

Терещенко высказался о хоккейном турнире на ОИ-2026.

Бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко высказался о мужском хоккейном турнире на Олимпиаде-2026.

В полуфинале Канада сыграет с Финляндией, США – со Словакией.

– Как вам общий уровень турнира?

– Уровень очень высокий. Понятное дело, не беру в расчет итальянцев и французов, вместо которых должна была быть сборная России. Нашей команды очень не хватает.

Надеюсь, в МОК это увидят и после Олимпиады дадут жесткие рекомендации вернуть наших на международную арену.

– Какая команда произвела на вас особенно сильное впечатление?

– Такого нет. В одной игре одна команда здорово себя показала, в другой – другая. Вообще я не сторонник кого-то выделять. Да и как. Посмотрите, там звезда на звезде и звездой погоняет.

Очень интересно за ними следить, тем более я смотрю не как болельщик, а как специалист, и пищи для размышления хватает. Интересно, кто как сейчас подготовится к полуфиналам.

– Терещенко удивили?

– Они молодцы, неплохо играют.

– Их козыри – тактическая выучка и дисциплина?

– Я бы не сказал, что именно в этом дело. Просто они играют именно как команда. И у них это хорошо получается. Плюс вратарь пока хорош.

– Игроки из КХЛ в составе Словакии пока из общей картины не выпадают?

– На мой взгляд, они прилично смотрятся, – заявил Терещенко.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Российская газета»
