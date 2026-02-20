Палат о поражении от Канады: «Мы были в четырех минутах от того, чтобы победить невероятную сборную и пройти дальше. Горжусь своей командой, тем, как мы сражались»

Палат высказался о поражении от Канады в 1/4 финала Олимпиады-2026.

Нападающий сборной Чехии Ондржей Палат прокомментировал поражение от Канады (3:4 ОТ) в 1/4 финала Олимпиады-2026.

«Мы были в четырех минутах от того, чтобы победить невероятную команду и пройти дальше. Мы этого не сделали.

Они забили, мы не смогли удержать преимущество. Жаль. Но я горжусь своей командой, тем, как мы сражались против действительно хорошей сборной», – сказал Палат.