Палат о поражении от Канады: «Мы были в четырех минутах от того, чтобы победить невероятную сборную и пройти дальше. Горжусь своей командой, тем, как мы сражались»
Палат высказался о поражении от Канады в 1/4 финала Олимпиады-2026.
Нападающий сборной Чехии Ондржей Палат прокомментировал поражение от Канады (3:4 ОТ) в 1/4 финала Олимпиады-2026.
«Мы были в четырех минутах от того, чтобы победить невероятную команду и пройти дальше. Мы этого не сделали.
Они забили, мы не смогли удержать преимущество. Жаль. Но я горжусь своей командой, тем, как мы сражались против действительно хорошей сборной», – сказал Палат.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Легендарный гол Палата еще долго будут обсуждать и ругать судей, но не отметить Чехов невозможно, играли фантастически, выложись нереально, и овертайм Нечас как всегда пролетает, выводит Шимека один на один, Беня тащит, следующая атака Марнер разгоняется вглубь как ножом по маслу сквозь двоих соперников, и из под Шимека завершает, вот такой матч получился...для меня лучшая игра Олимпиады этой! Обеим командам респект
Такая Чехия наших бы на раз вынесла!!
Такая Чехия наших бы на раз вынесла!!
Да не факт.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем