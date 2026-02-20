Рябыкин о голе Чехии с шестью полевыми: «В свое время в «Авангарде» соперник вшестером нас огорчил. Матч обслуживал Алексей Анисимов. Ничего страшного, бывает»

Рябыкин о голе Чехии с шестью полевыми: явная судейская ошибка.

Бывший тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался о судейской ошибке в матче Канады и Чехии (4:3 ОТ) в 1/4 финала Олимпиады-2026.

Сборная Чехии забросила третью шайбу в ворота Канады с шестью полевыми игроками на площадке.

– Много обсуждают третий гол чехов, забитый вшестером. Что скажете о работе судей?

– Если внимательно посмотреть повтор этого эпизода, то можно заметить, что шестой игрок чехов вышел уже в завершение эпизода. Конечно, тут явная судейская ошибка – в первую очередь лайнсменов, которые следят за количеством игроков и сменами. Но я бы не назвал ее сломавшей игру.

– В КХЛ вы сталкивались с такими ошибками?

– В свое время в «Авангарде » еще в роли игрока. Матч обслуживал нынешний главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов – и соперник вшестером нас огорчил. Ничего страшного, бывает.

А в целом на Олимпиаде нормальное судейство. Арбитры дают хоккеистам поиграть, судейство довольно мягкое. Все внимание – хоккеистам, а не арбитрам. Видимо, есть установка по максимуму уходить в тень, ведь на льду – лучшие хоккеисты мира, если не считать российских звезд, – сказал Рябыкин.

