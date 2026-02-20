  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Рябыкин о голе Чехии с шестью полевыми: «В свое время в «Авангарде» соперник вшестером нас огорчил. Матч обслуживал Алексей Анисимов. Ничего страшного, бывает»
8

Рябыкин о голе Чехии с шестью полевыми: «В свое время в «Авангарде» соперник вшестером нас огорчил. Матч обслуживал Алексей Анисимов. Ничего страшного, бывает»

Рябыкин о голе Чехии с шестью полевыми: явная судейская ошибка.

Бывший тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался о судейской ошибке в матче Канады и Чехии (4:3 ОТ) в 1/4 финала Олимпиады-2026.

Сборная Чехии забросила третью шайбу в ворота Канады с шестью полевыми игроками на площадке. 

– Много обсуждают третий гол чехов, забитый вшестером. Что скажете о работе судей?

– Если внимательно посмотреть повтор этого эпизода, то можно заметить, что шестой игрок чехов вышел уже в завершение эпизода. Конечно, тут явная судейская ошибка – в первую очередь лайнсменов, которые следят за количеством игроков и сменами. Но я бы не назвал ее сломавшей игру.

– В КХЛ вы сталкивались с такими ошибками?

– В свое время в «Авангарде» еще в роли игрока. Матч обслуживал нынешний главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов – и соперник вшестером нас огорчил. Ничего страшного, бывает.

А в целом на Олимпиаде нормальное судейство. Арбитры дают хоккеистам поиграть, судейство довольно мягкое. Все внимание – хоккеистам, а не арбитрам. Видимо, есть установка по максимуму уходить в тень, ведь на льду – лучшие хоккеисты мира, если не считать российских звезд, – сказал Рябыкин.

Вайсфельд о голе Чехии с шестью полевыми: «Теперь Алексей Анисимов может ногой двери открывать в любое учреждение. Понятно, что ошибка, но ведь никто не возмущался»

Спросили у Вайсфельда о скандале в матче Канада – Чехия на Олимпиаде

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
судьи
logoАлексей Анисимов судья
logoСборная Чехии по хоккею
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoолимпийский хоккейный турнир
logoКХЛ
logoДмитрий Рябыкин
logoОлимпиада-2026
logoАвангард
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
"шестой игрок чехов вышел уже в завершение эпизода"

Чехи в защите играли уже вшестером. Где он в завершение эпизода вышел?
передали привет анисимову ))
Ответ Red_right_wing
передали привет анисимову ))
Он не злопамятный, просто злой и память хорошая))
А на празднование гола приехали вообще всемером ,
Сколько раз канадцам прощали на Олимпиаде и грубость и нарушения. Бумерангом им возвращается потихонечку всё. Жаль чехи не дожали чуток
Рябыкин опять не закусил, чехи пол минуты играли в шестером!!
И судейство безобразное по турниру в целом,
Ну не смотрел, так и скажи! ;
Какие же они не компетентные в любом вопросе эти так называемые "эксперты " хоккея !
Анисимов в бытность свою судьей тоже косячил, и не раз.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Даути о голе Чехии с шестью полевыми: «Дерьмо случается. Никто из нас этого не заметил, логично, что и судьи могли пропустить»
19 февраля, 15:35
ИИХФ признала ошибку с голом Чехии в матче с Канадой: «На Олимпиаде собрались лучшие из лучших, но ошибки случаются»
19 февраля, 14:21
Тренер Чехии Рулик о вылете от Канады в 1/4 ОИ: «Нас удаляли за все, а соперников прощали – я говорю обо всех матчах. Мы выложились на полную, но это сильно нам помешало»
19 февраля, 04:10
Рекомендуем
Главные новости
Брэди о хоккее на Олимпиаде: «Гретцки, Мессье, люблю вас, но сейчас время красно-бело-синих! А смотреть женский финал с Билли Джин Кинг было невероятной честью»
вчера, 23:09Фото
«Канада обманным путем взяла золото в керлинге, и это стоило ей золота в хоккее. Лед не врет». Экс-игрок НФЛ Гриффин-третий о скандале из-за двойного касания камня на Олимпиаде
вчера, 22:41
Ротенберг о финале Олимпиады: «Пересмотрю в записи, чтобы все изучить, что-то взять на вооружение. Важно следить за трендами, потому что мы готовимся к следующим Олимпийским играм»
вчера, 21:42
«41 сэйв?! Ни Хела себе!» Игрок НБА Халибертон поздравил Хеллибака с победой в финале олимпийского хоккейного турнира
вчера, 21:33
Министр войны США Хегсет о благодарности Куинна Хьюза американской армии «за возможность играть»: «Понимание, признательность, патриотизм – это все, о чем просят наши военные»
вчера, 21:07
Куинн Хьюз о победе США на Олимпиаде: «Благодарю наших военных за возможность играть в эту игру»
вчера, 20:37
Женская сборная США отклонила приглашение Трампа на его обращение к Конгрессу после победы на Олимпиаде-2026: «Не сможем из-за других обязательств»
вчера, 20:11
Белый дом выложил фото белоголового орлана, стоящего на канадской казарке, и пост экс-премьера Трюдо после победы на ОИ: «Вы не можете забрать нашу страну и нашу игру»
вчера, 20:04Фото
Когда сборная Бразилии завоевала первую медаль на зимних ОИ? Вспомните топовые победы прошедших Олимпиад в нашем тесте
вчера, 20:00Тесты и игры
Крикунов об Олимпиаде: «Специально нас не пускают, потому что боятся. Понимают, что мы серьезно вклинимся. На Западе власть поменяется, придут более разумные люди – и все будет нормально»
вчера, 19:30
Ко всем новостям
Последние новости
Черкас про поездку Ларионова на Олимпиаду: «Не соответствует никакой рабочей этике. Это странное событие. Но при новом тренерском штабе отсутствие Ларионова больше на результат не влияет»
вчера, 22:50
Сестра Годро о победе США: «Джерси у Ткачака – это уже много значит, но они еще и взяли детей Джонни. Они сделали больше того, что можно было. Ради такого Джонни и работал»
вчера, 22:19
Кожевников о поездке Ларионова на Олимпиаду: «Что такого? У него задание, может. Идет чемпионат, уехал на три-четыре дня по делам – ничего страшного нет»
вчера, 21:59
Журналист Ломбарди о финале США – Канада: «Лучшая страна победила!»
вчера, 21:51
Игрок НБА Букер о хоккейном финале США – Канада: «Подъем в 5 утра точно того стоил!»
вчера, 21:27
Минское «Динамо» не смогло вылететь в Сочи, где из-за «режима атаки БПЛА» ранее отменили матч местного клуба с ЦСКА. Белорусская команда осталась в Нижнем Новгороде на ночь
вчера, 20:55
Степашин про Олимпиаду без России: «Неполноценный турнир. Это понимают и канадцы, и американцы. Несправедливо, что нас там не было»
вчера, 20:42
Александр Мостовой: «Финал Олимпиады – сумасшествие. Я поддерживал канадцев, потому что там Макдэвид, Кросби и компания. И они были лучше по игре, но победителей не судят»
вчера, 20:19
Немировски про Олимпиаду-2026: «Лучшее хоккейное событие, что мы видели. Отсутствие России сказалось, у нее 5-6 лучших вратарей, Капризов, Кучеров и величайший бомбардир в хоккее Овечкин»
вчера, 19:46
Дэйли о первой Олимпиаде с участием НХЛ за 12 лет: «Хороший опыт и отличная демонстрация такого вида спорта, как хоккей»
вчера, 19:24
Рекомендуем