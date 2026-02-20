«Авангард» продлил контракт с Ибрагимовым на 2 года (Артур Хайруллин)

«Авангард» продлил контракт с Ибрагимовым.

«Авангард » продлил контракт с защитником Марселем Ибрагимовым на 2 года.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«По моей информации, «Авангард» подписал новый контракт с защитником Марселем Ибрагимовым на 2 года», – написал Хайруллин.

В нынешнем Фонбет Чемпионате КХЛ Ибрагимов провел 44 матча и набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности «минус 1».