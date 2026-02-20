«Авангард» продлил контракт с Ибрагимовым на 2 года (Артур Хайруллин)
«Авангард» продлил контракт с Ибрагимовым.
«Авангард» продлил контракт с защитником Марселем Ибрагимовым на 2 года.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«По моей информации, «Авангард» подписал новый контракт с защитником Марселем Ибрагимовым на 2 года», – написал Хайруллин.
В нынешнем Фонбет Чемпионате КХЛ Ибрагимов провел 44 матча и набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности «минус 1».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это правильно, хороший защитник-разрушитель
Это правильно, хороший защитник-разрушитель
очень медленно принимает решение, постоянно накрывают его
Ну, нормально. Погоды не портит. Не главное подписание, конечно, но для глубины состава в самый раз. Думаю, насыпали не слишком много.
Татары всегда хорошо в Аванарде играют 😁
Татары всегда хорошо в Аванарде играют 😁
А у вас омичи центры: Свитов, Семенов )
А у вас омичи центры: Свитов, Семенов )
Семенов вообще золото !!
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем