Тренер Чехии Рулик об овертайме с Канадой: «Мы могли забить первыми. Если бы наш игрок бросил так, как это сделал канадец – все было бы кончено»

Главный тренер сборной Чехии Радим Рулик заявил, что его команда могла побеждать Канаду в овертайме четвертьфинала Олимпиады.

В дополнительное время защитник Радим Шимек наносил бросок без помех из центра зоны, но не реализовал момент. Вскоре Митч Марнер забросил победную шайбу сборной Канады (4:3 ОТ).

«Мы выложились на полную. Не могу ни в чем упрекнуть ребят, за исключением удаления во втором периоде, когда Канада сравняла счет. Это было совершенно ненужно. Нам следовало сохранять спокойствие, но такое случается, эмоции берут верх. Но в остальном ребята блокировали броски, у нас были контратаки и моменты.

В овертайме мы могли забить первыми. Если бы наш игрок бросил по воротам так, как это сделал канадец, все было бы кончено. К сожалению, все сложилось не в нашу пользу. Но это была отличная игра, и за несколько минут до конца, надеюсь, все решилось в нашу пользу», – сказал Рулик.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Hokej.cz
Радим Рулик
logoСборная Чехии по хоккею
logoОлимпиада-2026
logoРадим Шимек
logoолимпийский хоккейный турнир
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoНХЛ
Да Биннингтон конечно орный чел))) всю дорогу стоит на 90, в этом сезоне 86 - за такое бьют клюшкой по голове и отправляют сортиры благородить))

При этом Кубок Стэнли 2019 - зарешал. В первом же своём (и последнем) нормальном сезоне! Done
(На чём кстати до сих пор и едет, думаю, если б не КС, его карьера в НХЛ была бы завершена в 2020-21)

Кубок Канады - зарешал. Done
Олимпиада уже четвертьфинал зарешал. Дальше финны и вероятно штаты. Мб закосплеит 2025 год)))

Большое видится на расстоянии, но у чувака, объективно всю жизнь являющегося слабым вратарём, одна из самых удивительных карьер в истории хоккея.
Ответ Алексaндр Молодкин
Да Биннингтон конечно орный чел))) всю дорогу стоит на 90, в этом сезоне 86 - за такое бьют клюшкой по голове и отправляют сортиры благородить)) При этом Кубок Стэнли 2019 - зарешал. В первом же своём (и последнем) нормальном сезоне! Done (На чём кстати до сих пор и едет, думаю, если б не КС, его карьера в НХЛ была бы завершена в 2020-21) Кубок Канады - зарешал. Done Олимпиада уже четвертьфинал зарешал. Дальше финны и вероятно штаты. Мб закосплеит 2025 год))) Большое видится на расстоянии, но у чувака, объективно всю жизнь являющегося слабым вратарём, одна из самых удивительных карьер в истории хоккея.
бронза мчм 2013 - не зарешал))))
Ответ Алексaндр Молодкин
Да Биннингтон конечно орный чел))) всю дорогу стоит на 90, в этом сезоне 86 - за такое бьют клюшкой по голове и отправляют сортиры благородить)) При этом Кубок Стэнли 2019 - зарешал. В первом же своём (и последнем) нормальном сезоне! Done (На чём кстати до сих пор и едет, думаю, если б не КС, его карьера в НХЛ была бы завершена в 2020-21) Кубок Канады - зарешал. Done Олимпиада уже четвертьфинал зарешал. Дальше финны и вероятно штаты. Мб закосплеит 2025 год))) Большое видится на расстоянии, но у чувака, объективно всю жизнь являющегося слабым вратарём, одна из самых удивительных карьер в истории хоккея.
Ну настолько уж сгущать краски про единственный нормальный сезон в 2019 не надо вот...

Да, это была его "праймовая эра", спору нет, но и в следующем сезоне 2019-20 он был хорош (3-й по победам после Хеллибака и Василевского), и в сезоне 2023-24 в десятке по победам при том, что Блюз в том году в плей-офф не попали. Если б попали - отсутствие голосов на Везину точно было бы преступлением.

А в плей-офф 2021-22 посмотрите его статистику: 94,9% отраженных бросков – именно когда Джордана вернули в ворота, переломилась серия с Миннесотой, и потом также надломилась серия с Колорадо, когда его выбил Кадри.

Да, очень неровные результаты, но и Сент-Луис не обеспечивал его тепличными условиями на большей части карьеры. Как раз когда команда была в порядке - Бинни делал разницу. Что и в сборной видно.
Канадец объехал всю тройку и с лопаты попал в дальний
Перед чехом был только вратарь
Уровень хоккея , конечно , запредельный и скорость и техническое оснащение, очень интересно.
Ответ Чернокожий
Уровень хоккея , конечно , запредельный и скорость и техническое оснащение, очень интересно.
скорость да, но вот брака в передачах дофига было
Если бы каждый хоккеист отдавал и забивал бы по 5 очков за матч,то он был бы лучше Грецки,но никто не может ,поэтому никто не Грецки.
В том то и дело,что бросить так как бросить в определенный момент матча-это и есть мастерство,которые у канадцев и чехов явно отлично.
Ответ Александр Охотко
Если бы каждый хоккеист отдавал и забивал бы по 5 очков за матч,то он был бы лучше Грецки,но никто не может ,поэтому никто не Грецки. В том то и дело,что бросить так как бросить в определенный момент матча-это и есть мастерство,которые у канадцев и чехов явно отлично.
Тогда был другой хоккей и Лемье как по мне был сильнее Грецки мог в одиночку шайбу протащить и забить. Насчет пять очков за матч при хороших партнерах это могут сделать и Макдэвид и Маккиннон. В 1998 году Буре делал вещи забивал 5 шайб в одном матче, в одиночку тащил моменты.
Ответ Алексей Райский_1117028829
Тогда был другой хоккей и Лемье как по мне был сильнее Грецки мог в одиночку шайбу протащить и забить. Насчет пять очков за матч при хороших партнерах это могут сделать и Макдэвид и Маккиннон. В 1998 году Буре делал вещи забивал 5 шайб в одном матче, в одиночку тащил моменты.
Буре и 5 голов-один матч. В финале Ноль
Чехи были хороши, ничего не скажешь. Сыграли матч жизни, мастерства немного не хватило в решающие моменты. Могли все решить в основное время, но Биня спасал, оставляя канадцам шанс, которым они успешно воспользовались. Но игра 🔥🔥🔥
Ответ Melnikov1968
Чехи были хороши, ничего не скажешь. Сыграли матч жизни, мастерства немного не хватило в решающие моменты. Могли все решить в основное время, но Биня спасал, оставляя канадцам шанс, которым они успешно воспользовались. Но игра 🔥🔥🔥
в основное забили когда их было 6 на льду!
Ответ Splin
в основное забили когда их было 6 на льду!
Да, это было, но играли хорошо. Разве нет?
Так он рассчитывает ещё в полуфинал пройти?!???
Если бы, да кабы..
Если бы Марнер, Селебрини и МакДэвид были бы чехами, то все было бы конечно ещё раньше)

А если бы у бабушки были яйца....ой вот картина была бы
Мы могли... Если бы...
Если бы если бы...
