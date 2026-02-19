Тренер Чехии Рулик об овертайме с Канадой: «Мы могли забить первыми. Если бы наш игрок бросил так, как это сделал канадец – все было бы кончено»

Тренер Чехии Рулик об овертайме с Канадой: мы могли забить первыми.

Главный тренер сборной Чехии Радим Рулик заявил, что его команда могла побеждать Канаду в овертайме четвертьфинала Олимпиады .

В дополнительное время защитник Радим Шимек наносил бросок без помех из центра зоны, но не реализовал момент. Вскоре Митч Марнер забросил победную шайбу сборной Канады (4:3 ОТ).

«Мы выложились на полную. Не могу ни в чем упрекнуть ребят, за исключением удаления во втором периоде, когда Канада сравняла счет. Это было совершенно ненужно. Нам следовало сохранять спокойствие, но такое случается, эмоции берут верх. Но в остальном ребята блокировали броски, у нас были контратаки и моменты.

В овертайме мы могли забить первыми. Если бы наш игрок бросил по воротам так, как это сделал канадец, все было бы кончено. К сожалению, все сложилось не в нашу пользу. Но это была отличная игра, и за несколько минут до конца, надеюсь, все решилось в нашу пользу», – сказал Рулик.

Тренер Чехии Рулик о вылете от Канады в 1/4 ОИ: «Нас удаляли за все, а соперников прощали – я говорю обо всех матчах. Мы выложились на полную, но это сильно нам помешало»