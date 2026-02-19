Тренер Чехии Рулик об овертайме с Канадой: «Мы могли забить первыми. Если бы наш игрок бросил так, как это сделал канадец – все было бы кончено»
Главный тренер сборной Чехии Радим Рулик заявил, что его команда могла побеждать Канаду в овертайме четвертьфинала Олимпиады.
В дополнительное время защитник Радим Шимек наносил бросок без помех из центра зоны, но не реализовал момент. Вскоре Митч Марнер забросил победную шайбу сборной Канады (4:3 ОТ).
«Мы выложились на полную. Не могу ни в чем упрекнуть ребят, за исключением удаления во втором периоде, когда Канада сравняла счет. Это было совершенно ненужно. Нам следовало сохранять спокойствие, но такое случается, эмоции берут верх. Но в остальном ребята блокировали броски, у нас были контратаки и моменты.
В овертайме мы могли забить первыми. Если бы наш игрок бросил по воротам так, как это сделал канадец, все было бы кончено. К сожалению, все сложилось не в нашу пользу. Но это была отличная игра, и за несколько минут до конца, надеюсь, все решилось в нашу пользу», – сказал Рулик.
При этом Кубок Стэнли 2019 - зарешал. В первом же своём (и последнем) нормальном сезоне! Done
(На чём кстати до сих пор и едет, думаю, если б не КС, его карьера в НХЛ была бы завершена в 2020-21)
Кубок Канады - зарешал. Done
Олимпиада уже четвертьфинал зарешал. Дальше финны и вероятно штаты. Мб закосплеит 2025 год)))
Большое видится на расстоянии, но у чувака, объективно всю жизнь являющегося слабым вратарём, одна из самых удивительных карьер в истории хоккея.
Да, это была его "праймовая эра", спору нет, но и в следующем сезоне 2019-20 он был хорош (3-й по победам после Хеллибака и Василевского), и в сезоне 2023-24 в десятке по победам при том, что Блюз в том году в плей-офф не попали. Если б попали - отсутствие голосов на Везину точно было бы преступлением.
А в плей-офф 2021-22 посмотрите его статистику: 94,9% отраженных бросков – именно когда Джордана вернули в ворота, переломилась серия с Миннесотой, и потом также надломилась серия с Колорадо, когда его выбил Кадри.
Да, очень неровные результаты, но и Сент-Луис не обеспечивал его тепличными условиями на большей части карьеры. Как раз когда команда была в порядке - Бинни делал разницу. Что и в сборной видно.
В том то и дело,что бросить так как бросить в определенный момент матча-это и есть мастерство,которые у канадцев и чехов явно отлично.
