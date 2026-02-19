  • Спортс
Защитник «Динамо» Клаэссон выбыл до конца сезона: «Обследование выявило серьезную травму нижней части тела»

Защитник «Динамо» Фредрик Клаэссон выбыл до конца сезона из-за травмы нижней части тела.

33-летний швед неудачно упал после столкновения с Романом Горбуновым во время матча с «Автомобилистом» (2:1). Он смог покинуть площадку только с помощью партнеров.

В этом сезоне Клаэссон провел 50 матчей и набрал 6 (1+5) очков при полезности «минус 5».

«13 февраля 33-й номер бело-голубых получил повреждение, после которого не смог продолжить встречу. Дополнительные обследования выявили серьезную травму нижней части тела, после чего игрок обороны был внесен в список травмированных до 31 мая 2026 года.

Желаем нашему защитнику скорейшего выздоровления!» – сказано в сообщении пресс-службы «Динамо».

«Динамо» сыграет в тематической форме к Масленице в стиле гжель: «Бело-голубые цвета, важность деталей и уважение истории – это объединяет нас и традиционный промысел»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Динамо»
logoФредрик Клаэссон
logoЗдоровье
logoДинамо Москва
травмы
logoКХЛ
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Перелом берцовой кости у Фредрика

Здоровья!
Остается только пожелать здоровья Фредрику!
Странно, что не указывают и замалчивают информацию о травмах
Жесть, конечно(
Остается пожелать только здоровья. Игра игрой, а здоровье самое важное
