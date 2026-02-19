Защитник «Динамо» Клаэссон выбыл до конца сезона: «Обследование выявило серьезную травму нижней части тела»

Защитник «Динамо» Клаэссон выбыл до конца сезона.

Защитник «Динамо» Фредрик Клаэссон выбыл до конца сезона из-за травмы нижней части тела.

33-летний швед неудачно упал после столкновения с Романом Горбуновым во время матча с «Автомобилистом» (2:1). Он смог покинуть площадку только с помощью партнеров.

В этом сезоне Клаэссон провел 50 матчей и набрал 6 (1+5) очков при полезности «минус 5».

«13 февраля 33-й номер бело-голубых получил повреждение, после которого не смог продолжить встречу. Дополнительные обследования выявили серьезную травму нижней части тела, после чего игрок обороны был внесен в список травмированных до 31 мая 2026 года.

Желаем нашему защитнику скорейшего выздоровления!» – сказано в сообщении пресс-службы «Динамо ».

