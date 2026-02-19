Чернак о Словакии в полуфинале ОИ: «Это еще не конец. Над нами бы посмеялись, если бы мы сказали это до турнира»

Чернак о Словакии в полуфинале ОИ: это еще не конец.

Защитник сборной Словакии и «Тампа-Бэй » Эрик Чернак заявил, что Словакия планирует выиграть свой полуфинал на Олимпиаде .

Ранее словаки победили Германию (6:2) в четвертьфинале и сыграют с США за выход в финал. Матч состоится 20 февраля.

«Невероятно. Если бы перед турниром мы сказали, что выйдем в полуфинал, над нами бы, наверное, посмеялись. Но мы это сделали, и это еще не конец», – сказал Чернак.

