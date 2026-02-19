Чернак о Словакии в полуфинале ОИ: «Это еще не конец. Над нами бы посмеялись, если бы мы сказали это до турнира»
Чернак о Словакии в полуфинале ОИ: это еще не конец.
Защитник сборной Словакии и «Тампа-Бэй» Эрик Чернак заявил, что Словакия планирует выиграть свой полуфинал на Олимпиаде.
Ранее словаки победили Германию (6:2) в четвертьфинале и сыграют с США за выход в финал. Матч состоится 20 февраля.
«Невероятно. Если бы перед турниром мы сказали, что выйдем в полуфинал, над нами бы, наверное, посмеялись. Но мы это сделали, и это еще не конец», – сказал Чернак.
Самый яркий хоккеист Игр – 21-летний пацан из Словакии. Что нужно знать о Слафковски
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Майкла Руссо
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Нужна сенсация на турнире, поэтому ждём Словакию в финале. 👍
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем