  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Плющев о возвращении России: «Уговариваем себя, что всех порвем и шапками забросаем. Непонятно, на чем это основано – проиграли 11 ЧМ подряд. У нас будут очень большие сложности»
29

Плющев о возвращении России: «Уговариваем себя, что всех порвем и шапками забросаем. Непонятно, на чем это основано – проиграли 11 ЧМ подряд. У нас будут очень большие сложности»

Плющев о возвращении России: уговариваем себя, что всех порвем, но будет сложно.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что у национальной команды будут проблемы после возвращения на международные турниры.

– К сожалению, не та система подготовки у нас. На протяжении долгого времени мы шли не туда. Вот мы можем назвать двух центральных нападающих, соответствующих уровню канадской сборной? А у них этих нападающих не четыре, а даже больше.

Центры – это определяющие ребята, а я уже не говорю про защитников, которые у Канады просто красавцы. Так, как катаются защитники у Канады, мог позволить себе только один игрок – Сергей Федоров.

Мы, грубо говоря, уговариваем себя на протяжении долгого времени, что всех порвем и шапками забросаем. Непонятно, правда, на чем это основано – проигрывали 11 чемпионатов мира подряд. Объективно подходя к этому делу, мы не сейчас не сможем противостоять Канаде.

– За какую сборную болеете в отсутствие России?

– Я не переживаю ни за одну из сборных, а слежу с точки зрения того, какая мировая тенденция в хоккее. Если специалисты заинтересованы в этом деле, то давно уже подметили, куда хоккей движется.

За год система не исправляется. Мы неправильно занимаемся селекцией. С детского хоккея вырастает все. Мы принимаем в детско-юношеские школы тех ребят, чьи родители могут обеспечивать учебно-тренировочный процесс. Раньше такого не было, поэтому и звезд было гораздо больше.

Если нас через год-два допустят, то, думаю, у нас будут очень большие сложности, и не только против североамериканцев, – сказал Плющев.

Кожевников об Олимпиаде-2026: «Россия в полуфинал точно бы вышла. В медалях бы были»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
logoВладимир Плющев
logoКХЛ
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoЧМ по хоккею
детский хоккей
logoСоветский спорт
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoСергей Федоров
29 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как же приятно читать адекватные и трезвые мнения без урапатриотизма
Ответ glad3@sibmail.com
Как же приятно читать адекватные и трезвые мнения без урапатриотизма
Т.е. большие проблемы у всех европейцев с севроамериканцами, а у североамериканцев св свою очередь с европейцами, или 4-3 и 2-1 в овере 3х3 это не проблемы? Но почему-то самые большие проблемы и неправильная подготовка именно у нас:) Кстати раньше подобные Плющеву персонажи в конце 00-х-10-х ныли, что посмотрите как мало российских игроков в НХЛ, теперь мы удвоили представительство, например в 2009-10 у нас было 28 игроков заявлено, из них 30+ очков набрали 12 игроков, на дворе 2025-26 - 55 игроков выходили, 30+ очков набрали уже 15 человек и это играть ещё 25 игр, по итогу человек 20-ть наберёт 30+ очков. Прогресс на лицо как говорится.
Ответ rereg84
Т.е. большие проблемы у всех европейцев с севроамериканцами, а у североамериканцев св свою очередь с европейцами, или 4-3 и 2-1 в овере 3х3 это не проблемы? Но почему-то самые большие проблемы и неправильная подготовка именно у нас:) Кстати раньше подобные Плющеву персонажи в конце 00-х-10-х ныли, что посмотрите как мало российских игроков в НХЛ, теперь мы удвоили представительство, например в 2009-10 у нас было 28 игроков заявлено, из них 30+ очков набрали 12 игроков, на дворе 2025-26 - 55 игроков выходили, 30+ очков набрали уже 15 человек и это играть ещё 25 игр, по итогу человек 20-ть наберёт 30+ очков. Прогресс на лицо как говорится.
И как это связано с выступлениями на ЧМ, где костяк, если допустили бы, был бы из КХЛ с 3-4-мя НХЛовцами?
и так еще штришок для Плющева.
Россия выигрывала у Канады в Берне с линией центров: Терещенко, Курьянов, Горовиков, Зиновьев. В Квебеке: Зиновьев, Терещено, Федоров, Горовиков, Зиновьев. На ОИ 14 Финны выиграли у нашей сборной с линией центров Иммонен, Контиола, Лехтеря.
Центральные важны безусловно, но играет вся команда в первую очередь
Плющев, как обычно ДАртаньян) Все знает, все видит, только вот не делает ничего)
Россия ТОПсборная в любой конфигурации, хоть ЧМ, хоть ОИ. Это не видит только слепой. Че еще деду надо? Нет центров? Ну иди воспитай, ты же тренер.
Федоров например, методичку по игре на точке написал и ее щас ФХР использует. Что сделал полковник или подполковник за последние 15-20 лет?
Ответ Pronger
Плющев, как обычно ДАртаньян) Все знает, все видит, только вот не делает ничего) Россия ТОПсборная в любой конфигурации, хоть ЧМ, хоть ОИ. Это не видит только слепой. Че еще деду надо? Нет центров? Ну иди воспитай, ты же тренер. Федоров например, методичку по игре на точке написал и ее щас ФХР использует. Что сделал полковник или подполковник за последние 15-20 лет?
Да дед давно уже бредит, я там ниже писал, раньше они ныли про глубину, дескать посмотрите сколько у нас игроков в НХЛ, что вы от нас хотите, теперь в НХЛ игроков на две команды, ноет, что центров нет. И как вишенка на торте я там специально отметил - центр первого звена Словакии - 1/2 финала ОИ в сильнейших составах, не проходит в центр Спартака, так как там есть Мальцев, Рубцов и Морозов! Да он до того какой перл выдал, про только щёлкающих наших защей в другом высере своём. Я подробно описал двух игроков в НХЛ - Гаврикова и Проворова, других уже в лом было. А что это означает? да они гундят и ничего не смотрят, поэтому и не видят, как с кистей забивают русские защитники:) Что в НХЛ, что в КХЛ:)
6 чм не выигрывали с, 15-21 (20 пандемия никто не играл , а два раза чувак приевеличивает )
Ответ Алексей Земсков
6 чм не выигрывали с, 15-21 (20 пандемия никто не играл , а два раза чувак приевеличивает )
Комментарий удален пользователем
Ответ srs
Комментарий удален пользователем
В момент когда мы должны были карать случилась пандемия и блок. Не, не показатель? Дальше, идиото, у нас 55 сейчас игроков в НХЛ, куча таланта в КХЛ:) Это так на вскидку! Какая натурализация, дятел? В этом году 6-ть игроков из КХЛ сходу закрепляются в основе! Для тебя повтою, ибо повторение - мать учения - Демидов, Никишин, Грицук, Бардаков, Шабанов, Юров. У Бута и Симашева 20+ игр. Это просто челы приехали из КХЛ. За год 2025-26 это две тройки и пара защей в уровень ОИ сборной той же Чехии! ДБ
Кто там у канунов так элитно катается кроме Макара? Условный Орлов или Проворов не хуже тейвза, парейки уж точно, даути чисто на ветеранских уже. Не то чтобы там что то невероятное в защите. Другой разговор центры, ростер элитных вингеров. Но это и так было понятно без Плющева, когда было иначе то?
Аполитично рассуждает.🥸
Ну это мнение можно проецировать на весь российский спорт. За прошедшие годы утрачены компетенции, составы многих сборных не обновлялись или обновляются только на бумаге, тренеры не задействованные в международной деятельности постарели и обленились, перспективные дети во многих видах спорта вывезены родителями в другие страны. Например, в финалах одиночек в фигурном катании на ОИ до трети русскоязычных. Включил шорт-трек, в финальной части два тверича, один выступает за Турцию, другой за Узбекистан. Так это верхушка спорта, а что в возрасте 15-18 лет? все спокойно?
Ответ Петрович_1
Ну это мнение можно проецировать на весь российский спорт. За прошедшие годы утрачены компетенции, составы многих сборных не обновлялись или обновляются только на бумаге, тренеры не задействованные в международной деятельности постарели и обленились, перспективные дети во многих видах спорта вывезены родителями в другие страны. Например, в финалах одиночек в фигурном катании на ОИ до трети русскоязычных. Включил шорт-трек, в финальной части два тверича, один выступает за Турцию, другой за Узбекистан. Так это верхушка спорта, а что в возрасте 15-18 лет? все спокойно?
Так это для них шанс выступать на ОИ, ты об этом не думал? Выступать за другие федерации. Просто у нас не пробивались в основу. А ещё у нас настолько всё хреново, что например на последнем ЧМ по водным вида спорта мы стали 4-ми, 6+8+4 =18, у некогда законодателей мод США 3-е место 10+11+11=32 и Австралии 13+7+8=28. В 2024 на ЧМ по короткой воде так и вовсе 2-е. Так что двойка тебе.
Ответ rereg84
Так это для них шанс выступать на ОИ, ты об этом не думал? Выступать за другие федерации. Просто у нас не пробивались в основу. А ещё у нас настолько всё хреново, что например на последнем ЧМ по водным вида спорта мы стали 4-ми, 6+8+4 =18, у некогда законодателей мод США 3-е место 10+11+11=32 и Австралии 13+7+8=28. В 2024 на ЧМ по короткой воде так и вовсе 2-е. Так что двойка тебе.
Так я вообще без оценок! Никого не осуждаю. И не пробивались в основу- это причина педалируется со стороны федерации и тренеров сборных. На самом деле там все места засижены своими, тренерам выгодно тащить своих воспитанников и хоть трава не расти. Это деньги, поездки, бюджет и пр.
На уровне региональных соревнований очень заметно, что существенная часть сборников - это дети и внуки тренеров.
Плющев очень странный персонаж. То он говорит действительно правильные вещи, то порой такую чушь исполняет, что хоть святых выноси
Ответ Гранитный камушек в груди
Плющев очень странный персонаж. То он говорит действительно правильные вещи, то порой такую чушь исполняет, что хоть святых выноси
Он всегда исполняет чушь. Просто то что он сейчас отложил мило твоему сердцу - поэтому это "действительно правильная вещь"))
И что что в полуфинале играют финны? Они один раз в истории олимпиад с нхловцами там не играли, и то, потому что на канадцев попали в 1/4
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Плющев об Олимпиаде: «Россия не дошла бы до финала. У Канады четыре центра в одном звене, у нас – полтора на сборную»
18 февраля, 09:16
Мостовой о симпатиях в хоккее на ОИ-2026: «Любительский интерес всегда – это Канада. Шел в школу с кленовым листом и думал, как возможна такая форма»
17 февраля, 11:15
Вячеслав Быков: «Надеюсь, наши спортсмены в скором будущем примут участие в ОИ. Покажут уровень своего мастерства и поборются за золото»
9 февраля, 18:59
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. СКА победил ЦСКА, «Локомотив» принимает «Динамо» Минск, «Ак Барс» в гостях уступил «Торпедо»
4 минуты назадLive
СКА без Ларионова обыграл ЦСКА – 3:0. У петербуржцев 6 побед в 7 последних матчах и 7-е место на Западе
11 минут назад
Плющев о финале ОИ: «Замешана политика. США чуть ли не половину Канады хотят забрать, Трамп собирается приехать на матч. Будет знатная бойня»
32 минуты назад
Губерниев об отъезде Ларионова «по важным хоккейным делам»: «Классно съездить в Италию лишний раз. Заодно и хоккей посмотрит»
47 минут назад
Козлов мог уити из «Салавата» летом 2025-го, заявил Баширов: «Клуб высокого Запада звонил главе республики, чтобы его позаимствовать. Я даже начал поиски нового тренера»
сегодня, 15:29
Сушинский о финале ОИ: «У США собрали команду, где есть кому играть в большинстве и меньшинстве. В Канаде больше пошли по именам – странная ошибка»
сегодня, 15:14
Какой еды боится Макдэвид? И мы не шутим
сегодня, 15:00Спецпроект
Радулов набрал 800-е очко в КХЛ. Форвард «Локомотива» стал третьим после Шипачева и Мозякина в истории лиги с таким достижением
сегодня, 14:58Видео
Кросби может сыграть в финале ОИ, решение примут перед матчем. Форвард участвовал в сегодняшней тренировке Канады
сегодня, 14:44
Олимпиада-2026. Финляндия и Словакия сыграют в матче за 3-е место
сегодня, 14:40
Ко всем новостям
Последние новости
Калдис из «Северстали» назвал топ-5 городов России: «Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Уфа. Еще понравился Минск. В Череповце дружелюбные люди и есть все, что нужно»
сегодня, 14:30
Форвард США Миллер о финале с Канадой на ОИ: «Драк не будет. Ожидаю упорной борьбы – как и в двух предыдущих матчах против них»
сегодня, 14:03
Макдэвид о камбэках Канады на ОИ: «Страна пережила много нервных часов. Здесь лучшие играют с лучшими – разница между командами минимальна»
сегодня, 13:30
Лунделль о поражении от Канады в 1/2 ОИ: «Финляндия в очередной раз доказала, что может играть на равных с кем угодно. Нам не хватило 35 секунд»
сегодня, 13:03
Кайру готов к обмену из «Сент-Луиса». Форвард с зарплатой 8,125 млн в год набрал 32 очка за 47 матчей в сезоне НХЛ (Дэвид Паньотта)
сегодня, 11:47
«Президент объявил 2026-й Годом единства народов России. В спорте оно проявляется особенно ярко. Пока мы едины – мы непобедимы». Губернатор Коми Гольдштейн о хоккейном турнире «Воин»
сегодня, 10:08
Тренер «Спартака» Барков о 0:2 с «Нефтехимиком»: «Равная игра, но вопрос в реализации. Шайба не шла в ворота, а соперник дважды нас наказал»
сегодня, 09:30
Хитил выбыл на неопределенный срок из-за перелома лицевой кости. Форварду «Ванкувера» попали шайбой в лицо на тренировке
сегодня, 09:11
Ружичка о 2:6 от США: «Словакия не вошла в игру, первый период был тяжелым. Между КХЛ и НХЛ есть разница, но в матче это особого значения не имело»
сегодня, 05:58
Уилсон о тройке с Маршандом и Беннеттом в матче с Финляндией на ОИ: «Мы знали, что будем делать. Играть быстро, жестко, создавать хаос и доставлять шайбу к воротам»
сегодня, 05:45
Рекомендуем