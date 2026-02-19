Плющев о возвращении России: «Уговариваем себя, что всех порвем и шапками забросаем. Непонятно, на чем это основано – проиграли 11 ЧМ подряд. У нас будут очень большие сложности»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что у национальной команды будут проблемы после возвращения на международные турниры.
– К сожалению, не та система подготовки у нас. На протяжении долгого времени мы шли не туда. Вот мы можем назвать двух центральных нападающих, соответствующих уровню канадской сборной? А у них этих нападающих не четыре, а даже больше.
Центры – это определяющие ребята, а я уже не говорю про защитников, которые у Канады просто красавцы. Так, как катаются защитники у Канады, мог позволить себе только один игрок – Сергей Федоров.
Мы, грубо говоря, уговариваем себя на протяжении долгого времени, что всех порвем и шапками забросаем. Непонятно, правда, на чем это основано – проигрывали 11 чемпионатов мира подряд. Объективно подходя к этому делу, мы не сейчас не сможем противостоять Канаде.
– За какую сборную болеете в отсутствие России?
– Я не переживаю ни за одну из сборных, а слежу с точки зрения того, какая мировая тенденция в хоккее. Если специалисты заинтересованы в этом деле, то давно уже подметили, куда хоккей движется.
За год система не исправляется. Мы неправильно занимаемся селекцией. С детского хоккея вырастает все. Мы принимаем в детско-юношеские школы тех ребят, чьи родители могут обеспечивать учебно-тренировочный процесс. Раньше такого не было, поэтому и звезд было гораздо больше.
Если нас через год-два допустят, то, думаю, у нас будут очень большие сложности, и не только против североамериканцев, – сказал Плющев.
Россия выигрывала у Канады в Берне с линией центров: Терещенко, Курьянов, Горовиков, Зиновьев. В Квебеке: Зиновьев, Терещено, Федоров, Горовиков, Зиновьев. На ОИ 14 Финны выиграли у нашей сборной с линией центров Иммонен, Контиола, Лехтеря.
Центральные важны безусловно, но играет вся команда в первую очередь
Россия ТОПсборная в любой конфигурации, хоть ЧМ, хоть ОИ. Это не видит только слепой. Че еще деду надо? Нет центров? Ну иди воспитай, ты же тренер.
Федоров например, методичку по игре на точке написал и ее щас ФХР использует. Что сделал полковник или подполковник за последние 15-20 лет?
На уровне региональных соревнований очень заметно, что существенная часть сборников - это дети и внуки тренеров.