Селебрини о шайбе Марнера в овертайме с Чехией: «Гора с плеч. Увидеть, как шайба залетает в ворота – это было прекрасно»

Селебрини о шайбе Марнера в овертайме матча Канада – Чехия на ОИ: гора с плеч.

Нападающий Макклин Селебрини прокомментировал победную шайбу Митча Марнера в овертайме матча с Чехией (4:3 ОТ) в четвертьфинале Олимпиады .

В этой игре 19-летний хоккеист сборной Канады и «Сан-Хосе» набрал 3 (1+2) очка, включая передачу на решающий гол.

«Словно гора свалилась с наших плеч. Видеть, как шайба залетает в ворота, знать, что мы выиграли игру. Это было прекрасное чувство для всех нас», – сказал Селебрини.

В полуфинале канадцы сыграют с Финляндией. Матч пройдет 20 февраля.

Селебрини побил рекорд Малкина для игроков до 20 лет по числу очков за Олимпиаду с участием хоккеистов НХЛ. У 19-летнего форварда Канады 9 баллов в 4 играх