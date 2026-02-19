Вратарь «Анахайма» Мразек пропустит остаток сезона из-за операции на бедре. 34-летний чех не играл с 6 января

Вратарь «Анахайма» Мразек пропустит остаток сезона из-за операции на бедре.

«Анахайм » объявил, что вратарь Петр Мразек пропустит остаток сезона-2025/26 после перенесенной операции на бедре. 34-летний чех не играл с 6 января и находится в списке травмированных с 8 января.

В этом сезоне на его счету 10 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и 3 победы при 85,8% сэйвов и коэффициенте надежности 4,07.

Действующий контракт Мразека со средней годовой зарплатой 4,25 млн долларов рассчитан до 30 июня 2026 года.