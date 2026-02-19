Веренски о недопуске России на ОИ-2026: «Русские – одни из лучших хоккеистов в мире. У них была бы хорошая команда, уверен»

Веренски о недопуске России на ОИ-2026: русские – одни из лучших игроков в мире.

Защитник сборной США Зак Веренски поделился мнением о сборной России, которая не получила допуск на Олимпиаду-2026.

28-летний хоккеист «Коламбуса » является одноклубником российских защитников Ивана Проворова и Егора Замулы , а также нападающих Кирилла Марченко и Дмитрия Воронкова .

«Я не говорил с ребятами об Олимпиаде с тех пор, как приехал в Милан. Уверен, когда я вернусь, меня будут спрашивать об этом.

Мы с Марченко хорошие друзья. Он мне задавал разные вопросы до того, как я уехал, и я уверен, что он будет так же любопытен, когда я вернусь.

Русские – одни из лучших игроков в мире. Уверен, что у них была бы хорошая команда, они всегда собирали ее на чемпионаты мира и на Олимпийские игры в прошлом», – сказал Веренски.

