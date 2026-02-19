Овечкин заявил, что не смотрит Олимпиаду

Александр Овечкин заявил, что не следит за Олимпиадой.

Нападающий «Вашингтона » Александр Овечкин заявил, что не следит за олимпийским хоккейным турниром, который проходит в Италии с 11 по 22 февраля.

Сборная России не была допущена на Олимпиаду решением Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) и Международного олимпийского комитета (МОК).

– Вы смотрите Олимпиаду?

– Нет, – сказал Овечкин.

Форвард трижды участвовал в Играх (2006, 2010, 2014), но не выиграл со сборной ни одной медали.

