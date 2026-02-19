Овечкин заявил, что не смотрит Олимпиаду
Александр Овечкин заявил, что не следит за Олимпиадой.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что не следит за олимпийским хоккейным турниром, который проходит в Италии с 11 по 22 февраля.
Сборная России не была допущена на Олимпиаду решением Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) и Международного олимпийского комитета (МОК).
– Вы смотрите Олимпиаду?
– Нет, – сказал Овечкин.
Форвард трижды участвовал в Играх (2006, 2010, 2014), но не выиграл со сборной ни одной медали.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Вашингтона»
Ну не смотрит и не смотрит. Очевидно, что игроков НХЛ он и вживую видит.
Как вчера сказал комментатор матча Канада - Чехия тем кто не смотрел: «Вы просто не любите игру»
Ну к Овечкину эта прекрасная фраза всё таки не относится
мне кажется он уже сыт этим хоккеем по горло.Хотя возможно финал Канада vs США посмотрит)) тем более время удобное.
Так его трижды деклассировали на этом самом турнире)) он Олимпиады ненавидит.
Шоо даже за Юттой Лердам не следит?
Истинный соратник всех тех, кто не смотрит.
Я тоже нет.
Это самый лучший ответ в нашей хоккейной общественности. без всех этих - "нас несправедливо", "уровень без нас упал" , "да мы бы"и прочей унылой пурги.
Но уровень действительно упал.
Уровень значительно вырос, а не упал. И сборная России даже с датчанами вряд ли бы справилась.
Думаю, из российских игроков и болельщиков - эту олимпиаду многие не смотрят.
не у всех есть ОККО.Я за месяц до Олимпиады подключил и смотрю только хоккей.Вот жду может они КХЛ будут со временем показывать а то федеральные каналы уже на спорт забили круглые сутки одна дурь политика и ток шоу.
Кинопоиск показывает всю КХЛ.
У Ови при слове «Олимпиада» начинается дрожание тела, он залезает под одеяло, трясется и до самого следующего утра боится вылезти из под одеяла, ведь он думает, что там стоят страшные Кросби, фины, Ти джей Оши и другие.
