Рантанен о 3:2 со Швейцарией в 1/4 ОИ: «Я очень рад за страну. Многие финны видели матч и то, как мы отыгрались»
Нападающий сборной Финляндии Микко Рантанен прокомментировал победу над Швейцарией (3:2 ОТ) в четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира.
Финны сравняли счет за 1:12 до конца третьего периода, играя в формате «6 на 5». Решающий гол в овертайме забил Арттури Лехконен.
«Я очень рад за нашу страну. Знаю, что многие финны смотрели матч, и то, как мы смогли отыграться – это замечательно.
Надеюсь, что люди в Финляндии насладятся сегодняшней победой, а затем подготовятся к завтрашнему дню», – сказал Рантанен.
В полуфинале Финляндия встретится с Канадой. Матч пройдет 20 февраля.
Мегакамбэк Финляндии на Играх: с 0:2 до полуфинала за 10 минут!
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
