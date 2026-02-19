  • Спортс
  • Роман Ротенберг: «Красная Машина-Юниор» посетила храм преподобного Симеона Столпника. Спорт – это не только голы и победы. За пределами льда есть общая история, культура и духовные опоры»
28

Роман Ротенберг: «Красная Машина-Юниор» посетила храм преподобного Симеона Столпника. Спорт – это не только голы и победы. За пределами льда есть общая история, культура и духовные опоры»

Вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг посетил храм с «Красной Машиной-Юниор», которая выступит на Кубке Патриарха по хоккею с мячом.

«В рамках «Кубка Патриарха» важно не только сыграть достойно, но и поговорить с ребятами о смыслах и ценностях.

Команда «Красная Машина-Юниор» посетила один из старинных храмов Москвы – храм преподобного Симеона Столпника. Нас принял настоятель, иерей Даниил Зубов, которого многие знают как духовного наставника сборной России по хоккею с мячом.

Ребята побывали на службе, послушали рассказ об истории храма, задали вопросы. Для детей это важный опыт: почувствовать, что за пределами льда есть наша общая история, культура, духовные опоры.

Всегда говорю, что спорт – это не только про голы и победы. Это про характер, уважение, ответственность, умение держать удар и помогать друг другу. Такие встречи помогают молодым спортсменам задуматься о том, какие ценности они несут вместе со своим спортом и своей командой 🇷🇺❤🙏», – написал Ротенберг.

Ротенберг выложил фото с Александром Реввой: «Расширяем хоккейную семью. Договорились, что Александр выйдет с нами на лед при случае»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
религия
28 комментариев
Симеон Столпник-сирийский христианский монах, основоположник — столпничества.Столпничество - это редкий вид христианской аскезы, при котором подвижники умертвляют свою плоть для того, чтобы достигнуть особого состояния духовной зрелости.Столпников, о которых известно в христианской церкви, можно пересчитать по пальцам двух рук.
Причем здесь хоккей и вообще советская красная машина????????
Ответ Владимир Демин_1116610386
Симеон Столпник-сирийский христианский монах, основоположник — столпничества.Столпничество - это редкий вид христианской аскезы, при котором подвижники умертвляют свою плоть для того, чтобы достигнуть особого состояния духовной зрелости.Столпников, о которых известно в христианской церкви, можно пересчитать по пальцам двух рук. Причем здесь хоккей и вообще советская красная машина????????
Ну неучастие в международных турнирах - это аскеза и особое духовное состояние.
Ответ Indurain Larraya
Ну неучастие в международных турнирах - это аскеза и особое духовное состояние.
Тогда,можно сказать,Роман Ротенберг занимается умерщвлением советского хоккейного наследия и красной машины...и видит в этом духовную опору.
"Весь мир - хоккей, а мы в нем хоккеисты!" - резюмирую все последние посты Романа.
Когда в синагогу?
Ротенберг о православных скрепах, Роман ты или крестик сними или трусы надень..
Ответ Westmoreland
Ротенберг о православных скрепах, Роман ты или крестик сними или трусы надень..
Хотя бы шлем снял
Только схлынет волна- это недоразумение забудут через час и никогда не вспомнят.
Когда результат — воля Божья, тренер уже не так нужен
В храм на машине нельзя
Борисыч, давай фото из ЖЭКа, с сантехниками, типа лёд это вода и тд.
Хотя сантехники вряд ли с вами фоткаться будут)
