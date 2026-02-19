Панарин провел первую тренировку с «Лос-Анджелесом»: «Приятно видеть ребят рядом. Я несколько раз катался один, а это не так уж и весело»

Панарин провел первую тренировку в «Лос-Анджелесе».

Нападающий «Лос-Анджелеса » Артемий Панарин провел первую тренировку в новом клубе. Ранее 34-летнего форварда выменяли у «Рейнджерс».

Клуб подтвердил появившиеся ранее инсайды, что россиянин будет выступать под номером 72.

«Из-за довольно долгого перерыва было сложно поддерживать физическую форму. Приятно видеть ребят рядом, потому что я несколько раз катался один, а это не так уж и весело.

Олимпийская пауза дает мне время познакомиться с ребятами и провести пару тренировок. Обычно ребята, которых обменивают, играют на следующий день на другом конце страны, поэтому мне проще», – сказал Панарин.