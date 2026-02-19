Маккиннон о 4:3 с Чехией: «Канада выиграла первые матчи 5:0, 5:1 и 10:2 – нам полезно пережить трудности. Они помогут оставаться скромнее»
Маккиннон о 4:3 с Чехией: сложности помогут нам оставаться скромнее.
Нападающий сборной Канады Нэтан Маккиннон прокомментировал победу над Чехией (4:3 ОТ) в овертайме четвертьфинала Олимпиады.
«Думаю, полезно пережить такие трудности. Мы выиграли первые матчи 5:0, 5:1 и 10:2 – небольшие сложности помогут нам оставаться немного скромнее», – сказал Маккиннон.
В полуфинале канадцы сыграют с Финляндией. Матч пройдет 20 февраля.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
Видимо быстрый первый гол , несколько расслабил их.
Да, абсолютно. Решили, что дело сделано - за следующие 10 минут всего 1 бросок в створ
Сколько еще нужно переживать трудности? Уж кому, как не Маккинону давно пора сделать выводы. Я до сих пор детям нарезки Канада-Дания с ЧМ показываю.
Небольшие сложности) При всей крутизне состава, вы вчера вполне могли и во многом должны были домой ехать.
