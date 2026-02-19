Маккиннон о 4:3 с Чехией: «Канада выиграла первые матчи 5:0, 5:1 и 10:2 – нам полезно пережить трудности. Они помогут оставаться скромнее»

Маккиннон о 4:3 с Чехией: сложности помогут нам оставаться скромнее.

Нападающий сборной Канады Нэтан Маккиннон прокомментировал победу над Чехией (4:3 ОТ) в овертайме четвертьфинала Олимпиады.

«Думаю, полезно пережить такие трудности. Мы выиграли первые матчи 5:0, 5:1 и 10:2 – небольшие сложности помогут нам оставаться немного скромнее», – сказал Маккиннон.

В полуфинале канадцы сыграют с Финляндией. Матч пройдет 20 февраля.

Канада спаслась сама и спасла хоккей