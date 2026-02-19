  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Бабаев о Кузнецове в «Салавате»: «Получил доверие тренера, выходит на свой уровень и дает результат. Это мастер высокого уровня»
5

Бабаев о Кузнецове в «Салавате»: «Получил доверие тренера, выходит на свой уровень и дает результат. Это мастер высокого уровня»

Бабаев о Кузнецове в «Салавате»: получил доверие тренера и дает результат.

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова, прокомментировал игру 33-летнего нападающего за «Салават Юлаев».

В 10 матчах FONBET КХЛ за уфимский клуб он набрал 11 (2+9) очков, также на его счету 1+8 в 15 играх за «Металлург».

– Евгений получил доверие тренера, выходит на свой уровень и дает тот результат, который обещал дать.

– Ранее хоккеист подвергался критике. Зря?

– Все понимали, что это мастер высокого уровня. Единственное, что нужно было почувствовать уверенность и доверие. Евгений попал в комфортную для себя обстановку, есть тренер, который доверяет, и он дает результат.

– Андрей Разин говорил: понимали, что подготовим Кузнецова для другой команды.

– У них нормальные отношения. Никаких обид на Разина и «Металлург» у Евгения нет.

– На какие личные показатели в сезоне может рассчитывать Евгений?

– Уверен, он еще наберет очки. Но он не ставит себе личную цель, есть только желание помочь команде пройти как можно дальше. Мы никогда не обсуждаем с ним личные очки, потому что это не имеет значения.

Чтобы Евгению вернуть свое имя, он должен помочь «Салавату Юлаеву» подняться как можно выше, – сказал Бабаев.

Кузнецов набрал 1+3 в матче с «Трактором» в Челябинске. Форвард «Салавата» отпраздновал гол «птичкой»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoМеталлург Мг
logoЕвгений Кузнецов
logoШуми Бабаев
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoАндрей Разин
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Кузнецов профессионал,да -нет скорости но голова и руки работают ,1+3,таких в КХЛ очень мало.
Уверен что он наберëт очки, но это не имеет значения... Так чего говоришь об этом?
Выдал Кузнецов хороший матч, молодец, что ещё сказать. Но от его все ждут такое регулярно. Конечно до Радулова и Дацюка ему как до Луны, но все-таки.
хорошо что СЮ попала в такую ситуацию, сколько крутых игроков получили почти за бесплатно, и все идут к Козлову, авторитет инэн себерим
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Бабаев о будущем Кузнецова в «Салавате»: «Как только они выйдут с предложением, с удовольствием продлим отношения. Если Козлов остается, то вопросов нет»
18 февраля, 18:37
Пашков о стиле общения Разина с журналистами: «Это защитная реакция на давление. Эмоционально его раскачала история с Кузнецовым, остался груз»
18 февраля, 06:45
Карандин о Кузнецове: «Разин – интересный тренер, но в истории с Евгением растерялся. Лишился уверенности или начал ревновать к чужой славе. Козлову – большой плюс»
15 февраля, 05:30
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. СКА победил ЦСКА, «Локомотив» принимает «Динамо» Минск, «Ак Барс» в гостях уступил «Торпедо»
2 минуты назадLive
СКА без Ларионова обыграл ЦСКА – 3:0. У петербуржцев 6 побед в 7 последних матчах и 7-е место на Западе
9 минут назад
Плющев о финале ОИ: «Замешана политика. США чуть ли не половину Канады хотят забрать, Трамп собирается приехать на матч. Будет знатная бойня»
30 минут назад
Губерниев об отъезде Ларионова «по важным хоккейным делам»: «Классно съездить в Италию лишний раз. Заодно и хоккей посмотрит»
45 минут назад
Козлов мог уити из «Салавата» летом 2025-го, заявил Баширов: «Клуб высокого Запада звонил главе республики, чтобы его позаимствовать. Я даже начал поиски нового тренера»
58 минут назад
Сушинский о финале ОИ: «У США собрали команду, где есть кому играть в большинстве и меньшинстве. В Канаде больше пошли по именам – странная ошибка»
сегодня, 15:14
Какой еды боится Макдэвид? И мы не шутим
сегодня, 15:00Спецпроект
Радулов набрал 800-е очко в КХЛ. Форвард «Локомотива» стал третьим после Шипачева и Мозякина в истории лиги с таким достижением
сегодня, 14:58Видео
Кросби может сыграть в финале ОИ, решение примут перед матчем. Форвард участвовал в сегодняшней тренировке Канады
сегодня, 14:44
Олимпиада-2026. Финляндия и Словакия сыграют в матче за 3-е место
сегодня, 14:40
Ко всем новостям
Последние новости
Калдис из «Северстали» назвал топ-5 городов России: «Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Уфа. Еще понравился Минск. В Череповце дружелюбные люди и есть все, что нужно»
сегодня, 14:30
Форвард США Миллер о финале с Канадой на ОИ: «Драк не будет. Ожидаю упорной борьбы – как и в двух предыдущих матчах против них»
сегодня, 14:03
Макдэвид о камбэках Канады на ОИ: «Страна пережила много нервных часов. Здесь лучшие играют с лучшими – разница между командами минимальна»
сегодня, 13:30
Лунделль о поражении от Канады в 1/2 ОИ: «Финляндия в очередной раз доказала, что может играть на равных с кем угодно. Нам не хватило 35 секунд»
сегодня, 13:03
Кайру готов к обмену из «Сент-Луиса». Форвард с зарплатой 8,125 млн в год набрал 32 очка за 47 матчей в сезоне НХЛ (Дэвид Паньотта)
сегодня, 11:47
«Президент объявил 2026-й Годом единства народов России. В спорте оно проявляется особенно ярко. Пока мы едины – мы непобедимы». Губернатор Коми Гольдштейн о хоккейном турнире «Воин»
сегодня, 10:08
Тренер «Спартака» Барков о 0:2 с «Нефтехимиком»: «Равная игра, но вопрос в реализации. Шайба не шла в ворота, а соперник дважды нас наказал»
сегодня, 09:30
Хитил выбыл на неопределенный срок из-за перелома лицевой кости. Форварду «Ванкувера» попали шайбой в лицо на тренировке
сегодня, 09:11
Ружичка о 2:6 от США: «Словакия не вошла в игру, первый период был тяжелым. Между КХЛ и НХЛ есть разница, но в матче это особого значения не имело»
сегодня, 05:58
Уилсон о тройке с Маршандом и Беннеттом в матче с Финляндией на ОИ: «Мы знали, что будем делать. Играть быстро, жестко, создавать хаос и доставлять шайбу к воротам»
сегодня, 05:45
Рекомендуем