Брэди Ткачак о шайбе Куинна Хьюза в овертайме со Швецией: «Одно из лучших чувств в моей жизни. Куинн показал, почему он один из сильнейших защитников мира»
Брэди Ткачак о шайбе Куинна Хьюза со Швецией: одно из лучших чувств в моей жизни.
Нападающий сборной США Брэди Ткачак прокомментировал победную шайбу Куинна Хьюза в овертайме четвертьфинала Олимпиады против Швеции (2:1 ОТ).
«Это было одно из лучших чувств, которые я испытывал в жизни. Просто облегчение от забитого гола и от того, что я это увидел, что это был Куинн.
Это показывает, почему он один из сильнейших защитников в мире», – сказал Ткачак.
В полуфинале мужского олимпийского турнира США сыграют со Словакией. Матч пройдет 20 февраля.
США убрали Швецию в 1/4! В полуфинале Олимпиады – все лучшие из первого этапа
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
