Брэди Ткачак о шайбе Куинна Хьюза в овертайме со Швецией: «Одно из лучших чувств в моей жизни. Куинн показал, почему он один из сильнейших защитников мира»

Брэди Ткачак о шайбе Куинна Хьюза со Швецией: одно из лучших чувств в моей жизни.

Нападающий сборной США Брэди Ткачак прокомментировал победную шайбу Куинна Хьюза в овертайме четвертьфинала Олимпиады против Швеции (2:1 ОТ).

«Это было одно из лучших чувств, которые я испытывал в жизни. Просто облегчение от забитого гола и от того, что я это увидел, что это был Куинн.

Это показывает, почему он один из сильнейших защитников в мире», – сказал Ткачак.

В полуфинале мужского олимпийского турнира США сыграют со Словакией. Матч пройдет 20 февраля.

