Кожевников об Овечкине в КХЛ: «Саша и сам этого хочет. Следующий сезон проведет в НХЛ, а дальше вернется. Это прибавит популярности «Динамо» и всей лиге»
Кожевников о возможном возвращении Овечкина в КХЛ: Саша и сам этого хочет.
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что Александр Овечкин может вернуться в КХЛ.
Действующий контракт 40-летнего нападающего «Вашингтона» рассчитан до 30 июня 2026 года. Стороны пока не объявляли о дальнейших планах российского игрока.
«Возвращение Овечкина в КХЛ прибавит популярности и московскому «Динамо», и всей КХЛ. Я так понимаю, что Саша и сам этого хочет.
Следующий сезон он проведет в НХЛ, а дальше, если не будет травм, не подведет здоровье, обязательно вернется.
Будет здорово, это поднимет имидж, уважение и авторитет КХЛ на мировой арене», – сказал Кожевников.
Овечкин об отпуске: «Долгий перелет стоил того, я провел время с семьей и друзьями. О хоккее не думал – просто расслаблялся и веселился»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Весь этот день сурка с их маразмом уже надоел