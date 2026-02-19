  • Спортс
  • Кожевников об Овечкине в КХЛ: «Саша и сам этого хочет. Следующий сезон проведет в НХЛ, а дальше вернется. Это прибавит популярности «Динамо» и всей лиге»
13

Кожевников об Овечкине в КХЛ: «Саша и сам этого хочет. Следующий сезон проведет в НХЛ, а дальше вернется. Это прибавит популярности «Динамо» и всей лиге»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что Александр Овечкин может вернуться в КХЛ.

Действующий контракт 40-летнего нападающего «Вашингтона» рассчитан до 30 июня 2026 года. Стороны пока не объявляли о дальнейших планах российского игрока.

«Возвращение Овечкина в КХЛ прибавит популярности и московскому «Динамо», и всей КХЛ. Я так понимаю, что Саша и сам этого хочет.

Следующий сезон он проведет в НХЛ, а дальше, если не будет травм, не подведет здоровье, обязательно вернется.

Будет здорово, это поднимет имидж, уважение и авторитет КХЛ на мировой арене», – сказал Кожевников.

Овечкин об отпуске: «Долгий перелет стоил того, я провел время с семьей и друзьями. О хоккее не думал – просто расслаблялся и веселился»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
13 комментариев
А можно выпилить из профессии тех горе журналистов кто постоянно звонит Кожевникову, Мостовому, Канчельскису и другим членам сообщества алкоголиков?
Весь этот день сурка с их маразмом уже надоел
Ответ melmi
А можно выпилить из профессии тех горе журналистов кто постоянно звонит Кожевникову, Мостовому, Канчельскису и другим членам сообщества алкоголиков? Весь этот день сурка с их маразмом уже надоел
А Вы тогда что комментировать будете и на кого гнев свой лить?
Только результат он Динамо уж точно не добавит
Ни дня у маразматиков не проходит без молитвы на Овечкина). Оставьте уже пожилого хоккеиста в покое. Американец он уже давно). Лучше расскажите о последних инициативах созданного им движения). Они осуществляются хоть в каком то виде с 22 года)?
Какой следующий сезон? Его не будет
А Саша знает о своих планах?
Откуда известно, что следующий сезон Ови проведет в НХЛ? Мы что-то не знаем?
Скажу за себя, мне не хочется чтобы он возвращался в ДИНАМО, лучше в Омск.
Ответ Владимир Баранов
Скажу за себя, мне не хочется чтобы он возвращался в ДИНАМО, лучше в Омск.
В Омск только если на прощальный матч, а дальше только шайбы после разминки собирать.
