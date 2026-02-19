  • Спортс
4

«Эдмонтон» вернул Коффи в тренерский штаб. Специалист будет отвечать за работу с защитниками

Пол Коффи вернулся в тренерский штаб «Эдмонтона».

«Эдмонтон» объявил, что Пол Коффи вернется в тренерский штаб команды в качестве специалиста по работе с защитниками.

Член Зала хоккейной славы занимал этот пост в течение двух предыдущих сезонов, но летом 2025-го перешел на должность советника по хоккейным операциям.

За время прошлой работы Коффи с обороной (ноябрь 2023 года – конец регулярки 2024/25) «Ойлерс» пропускали в среднем 2,78 гола за игру – 5-е место в НХЛ за этот период. Сейчас клуб идет 25-м по данному показателю – 3,29 шайбы.

«Я рад вернуться и работать вместе с Крисом Кноблаухом и всем персоналом. До конца регулярки осталось 24 игры – у нас достаточно времени, чтобы набрать обороты для еще одного успешного выступления в плей-офф», – сказал Коффи.

Ожидается, что тренер присоединится к команде 20 февраля.

Спасибо Кацу, видимо его старания. Авторитет Пола непререкаем, думаю Леон и остальные будут довольны, Стюарт и кто там ещё, пришедшие в этом сезоне - аут.
Непонятно, зачем его вообще убирали
Ответ Сергей Мерный
Непонятно, зачем его вообще убирали
Да ладно? Всё же понятно. Коффи и сам об этом намекал летом. У них разные взгляды с Ноблохом и сам Коффи хотел должность повыше, чем просто работа с защитниками
Давно пора было исправить эту ООООшибКУ! С кем конфликт был - НЕ знаю, читал, но конкретно кто был инициатором того, что Коффи убрали - ХЗ. Странно, что его кто-то другой не пригласил в тренерский штаб в другую команду, более половины регулярки уже отыграли.
