  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Уилсон о голе Марнера в овертайме с Чехией: «Вот почему я не работаю в офисе. Эти моменты – то, ради чего ты играешь в хоккей»
2

Уилсон о голе Марнера в овертайме с Чехией: «Вот почему я не работаю в офисе. Эти моменты – то, ради чего ты играешь в хоккей»

Уилсон о голе Марнера в овертайме с Чехией: вот почему я не работаю в офисе.

Нападающий сборной Канады Том Уилсон прокомментировал победную шайбу Митча Марнера в овертайме четвертьфинала Олимпиады против Чехии (4:3 ОТ).

«Вот почему я не работаю в офисе. Эти моменты – то, ради чего ты играешь в хоккей. Ребята в конце показали себя с лучшей стороны», – сказал Уилсон.

В полуфинале канадцы сыграют с Финляндией. Матч пройдет 20 февраля.

Тренер Чехии Рулик о судействе на ОИ: «Такое чувство, что все боятся Канады, боятся случайно свистнуть. Мы противостояли шестерым. Несправедливый турнир, ребята этого не заслужили»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoНХЛ
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoОлимпиада-2026
logoСборная Чехии по хоккею
logoолимпийский хоккейный турнир
logoТом Уилсон
logoМитч Марнер
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
В команде, в которой играет Уилсон, офис занят последние лет 20.
Ответ Алексей Чарушин
В команде, в которой играет Уилсон, офис занят последние лет 20.
Тонко!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Уилсон о травме Кросби: «Он один из лучших лидеров в мире. Это отстой. Но таков хоккей, мы перегруппируемся»
18 февраля, 22:07
Даути о травме Кросби: «Перед 3-м периодом говорили: «Давайте попытаемся выиграть для 87-го номера». Рады, что нам это удалось»
18 февраля, 21:43
Купер о Биннингтоне в матче с Чехией: «Когда они повели, он закрыл дверь, дал нам шанс отыграться. Так поступают победители, они дают тебе этот шанс»
18 февраля, 21:34
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. СКА победил ЦСКА, «Локомотив» принимает «Динамо» Минск, «Ак Барс» в гостях уступил «Торпедо»
2 минуты назадLive
СКА без Ларионова обыграл ЦСКА – 3:0. У петербуржцев 6 побед в 7 последних матчах и 7-е место на Западе
9 минут назад
Плющев о финале ОИ: «Замешана политика. США чуть ли не половину Канады хотят забрать, Трамп собирается приехать на матч. Будет знатная бойня»
30 минут назад
Губерниев об отъезде Ларионова «по важным хоккейным делам»: «Классно съездить в Италию лишний раз. Заодно и хоккей посмотрит»
45 минут назад
Козлов мог уити из «Салавата» летом 2025-го, заявил Баширов: «Клуб высокого Запада звонил главе республики, чтобы его позаимствовать. Я даже начал поиски нового тренера»
58 минут назад
Сушинский о финале ОИ: «У США собрали команду, где есть кому играть в большинстве и меньшинстве. В Канаде больше пошли по именам – странная ошибка»
сегодня, 15:14
Какой еды боится Макдэвид? И мы не шутим
сегодня, 15:00Спецпроект
Радулов набрал 800-е очко в КХЛ. Форвард «Локомотива» стал третьим после Шипачева и Мозякина в истории лиги с таким достижением
сегодня, 14:58Видео
Кросби может сыграть в финале ОИ, решение примут перед матчем. Форвард участвовал в сегодняшней тренировке Канады
сегодня, 14:44
Олимпиада-2026. Финляндия и Словакия сыграют в матче за 3-е место
сегодня, 14:40
Ко всем новостям
Последние новости
Калдис из «Северстали» назвал топ-5 городов России: «Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Уфа. Еще понравился Минск. В Череповце дружелюбные люди и есть все, что нужно»
сегодня, 14:30
Форвард США Миллер о финале с Канадой на ОИ: «Драк не будет. Ожидаю упорной борьбы – как и в двух предыдущих матчах против них»
сегодня, 14:03
Макдэвид о камбэках Канады на ОИ: «Страна пережила много нервных часов. Здесь лучшие играют с лучшими – разница между командами минимальна»
сегодня, 13:30
Лунделль о поражении от Канады в 1/2 ОИ: «Финляндия в очередной раз доказала, что может играть на равных с кем угодно. Нам не хватило 35 секунд»
сегодня, 13:03
Кайру готов к обмену из «Сент-Луиса». Форвард с зарплатой 8,125 млн в год набрал 32 очка за 47 матчей в сезоне НХЛ (Дэвид Паньотта)
сегодня, 11:47
«Президент объявил 2026-й Годом единства народов России. В спорте оно проявляется особенно ярко. Пока мы едины – мы непобедимы». Губернатор Коми Гольдштейн о хоккейном турнире «Воин»
сегодня, 10:08
Тренер «Спартака» Барков о 0:2 с «Нефтехимиком»: «Равная игра, но вопрос в реализации. Шайба не шла в ворота, а соперник дважды нас наказал»
сегодня, 09:30
Хитил выбыл на неопределенный срок из-за перелома лицевой кости. Форварду «Ванкувера» попали шайбой в лицо на тренировке
сегодня, 09:11
Ружичка о 2:6 от США: «Словакия не вошла в игру, первый период был тяжелым. Между КХЛ и НХЛ есть разница, но в матче это особого значения не имело»
сегодня, 05:58
Уилсон о тройке с Маршандом и Беннеттом в матче с Финляндией на ОИ: «Мы знали, что будем делать. Играть быстро, жестко, создавать хаос и доставлять шайбу к воротам»
сегодня, 05:45
Рекомендуем