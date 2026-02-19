Уилсон о голе Марнера в овертайме с Чехией: «Вот почему я не работаю в офисе. Эти моменты – то, ради чего ты играешь в хоккей»
Уилсон о голе Марнера в овертайме с Чехией: вот почему я не работаю в офисе.
Нападающий сборной Канады Том Уилсон прокомментировал победную шайбу Митча Марнера в овертайме четвертьфинала Олимпиады против Чехии (4:3 ОТ).
«Вот почему я не работаю в офисе. Эти моменты – то, ради чего ты играешь в хоккей. Ребята в конце показали себя с лучшей стороны», – сказал Уилсон.
В полуфинале канадцы сыграют с Финляндией. Матч пройдет 20 февраля.
Тренер Чехии Рулик о судействе на ОИ: «Такое чувство, что все боятся Канады, боятся случайно свистнуть. Мы противостояли шестерым. Несправедливый турнир, ребята этого не заслужили»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
В команде, в которой играет Уилсон, офис занят последние лет 20.
Тонко!
