Тренер Чехии Рулик о вылете от Канады в 1/4 ОИ: «Нас удаляли за все, а соперников прощали – я говорю обо всех матчах. Мы выложились на полную, но это сильно нам помешало»

Тренер Чехии Рулик о вылете в 1/4 ОИ: нас удаляли за все, а соперников прощали.

Главный тренер сборной Чехии Радим Рулик прокомментировал поражение в четвертьфинале Олимпиады от Канады (3:4 ОТ). Ранее он высказывал недовольство работой судей на турнире.

– Возможен ли тот фактор, что если бы Канада потерпела унизительное поражение, то звезды НХЛ больше не приезжали бы на Игры?

– Я не хочу это оценивать. Мы говорим о Чехии и хотим, чтобы судейство было справедливым. Я говорю обо всех матчах. Нас удаляли за все, а соперника прощали.

В игре со Швейцарией Нечаса зацепили клюшкой за шею и уложили на спину. Это должно было быть удалением, возможно, на пять минут, потому что клюшка ударила его по шее, по голове. Я этого не понимаю. Мне просто очень жаль ребят.

– Если оставить в стороне судей, это было то выступление, которое вы хотели показать?

– Только этот момент был не идеальным. К сожалению. Это сильно нам помешало. Мы сделали то, что обещали – выложились на полную, – сказал Рулик.

Тренер Чехии Рулик о судействе на ОИ: «Такое чувство, что все боятся Канады, боятся случайно свистнуть. Мы противостояли шестерым. Несправедливый турнир, ребята этого не заслужили»