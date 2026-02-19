  • Спортс
  • Тренер Чехии Рулик о вылете от Канады в 1/4 ОИ: «Нас удаляли за все, а соперников прощали – я говорю обо всех матчах. Мы выложились на полную, но это сильно нам помешало»
16

Главный тренер сборной Чехии Радим Рулик прокомментировал поражение в четвертьфинале Олимпиады от Канады (3:4 ОТ). Ранее он высказывал недовольство работой судей на турнире.

– Возможен ли тот фактор, что если бы Канада потерпела унизительное поражение, то звезды НХЛ больше не приезжали бы на Игры?

– Я не хочу это оценивать. Мы говорим о Чехии и хотим, чтобы судейство было справедливым. Я говорю обо всех матчах. Нас удаляли за все, а соперника прощали.

В игре со Швейцарией Нечаса зацепили клюшкой за шею и уложили на спину. Это должно было быть удалением, возможно, на пять минут, потому что клюшка ударила его по шее, по голове. Я этого не понимаю. Мне просто очень жаль ребят.

– Если оставить в стороне судей, это было то выступление, которое вы хотели показать?

– Только этот момент был не идеальным. К сожалению. Это сильно нам помешало. Мы сделали то, что обещали – выложились на полную, – сказал Рулик.

Тренер Чехии Рулик о судействе на ОИ: «Такое чувство, что все боятся Канады, боятся случайно свистнуть. Мы противостояли шестерым. Несправедливый турнир, ребята этого не заслужили»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Hokej.cz
logoолимпийский хоккейный турнир
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoСборная Швейцарии по хоккею
судьи
Радим Рулик
logoМартин Нечас
logoСборная Чехии по хоккею
logoОлимпиада-2026
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Зачем маккинона было тыкать, когда у борта столпились? Тупой интерфиренс и на ровном месте голацо от того же маккинона получили.
Ответ upuckuH
Зачем маккинона было тыкать, когда у борта столпились? Тупой интерфиренс и на ровном месте голацо от того же маккинона получили.
у меня на этом моменте знатно подгорело. Какой то диверсант в команде. Все терпят, стараются, вы ведете. Шайба даж прижата к борту, нет. Толкну как я на глазах судей соперника в спину. Поеду отдохну, а команда пускай попробует устоять в меньшинстве) Я б наверное в перерыве ему в раздевалке клюшку в очко вставил на месте тренера и больше не призывал такого персонажа
Ответ Michael Ballack
у меня на этом моменте знатно подгорело. Какой то диверсант в команде. Все терпят, стараются, вы ведете. Шайба даж прижата к борту, нет. Толкну как я на глазах судей соперника в спину. Поеду отдохну, а команда пускай попробует устоять в меньшинстве) Я б наверное в перерыве ему в раздевалке клюшку в очко вставил на месте тренера и больше не призывал такого персонажа
Если б он его только толкнул, ничего не было бы. Там и другие толкались. Но он пошёл дальше - принялся поднимать ему клюшку, причём выше головы зачем-то и в итоге уронил канадца на лёд. И вот это судьи пропустить не могли.
Причём игрок-то Кемпни хороший. В сборную его ещё вызовут. Но зачем он это сделал? Наверное, он и сам объяснить не сможет, как и судьи тот момент с 6 чехами на поле. Потом ещё возмущался, что ему дали две минуты.
вы и так всемером играли, хватит жаловаться😆
Давайте начнем с того, что чехов не только за 6 игроков не удалили, что и позволили забить в таком составе)
Ответ Serge Vendino
Давайте начнем с того, что чехов не только за 6 игроков не удалили, что и позволили забить в таком составе)
Это говорит о уровне судейство на этих ОИ
Канада ничего сверхъестественного не показывала. Играла минут двадцать всего. Прям чтоб запирали в зоне было всего пару раз за игру Вы сами виноваты. Шанс у вас был.Канаду выкидывать надо до финала ибо там они не поигрывают.
Вот есть же такие бессовестные люди
Чехи все время нытики после поражения..
Ответ Михаил Зюбин
Чехи все время нытики после поражения..
ну в игре выкладывались отлично , надо сказать. план на Канаду у них работал.
Ответ ЗлойМайор
ну в игре выкладывались отлично , надо сказать. план на Канаду у них работал.
НУ конечно, если вшестером играть)
А когда то был помощником в Авангарде. Жалко что тогда у Глинки не получилось.
Зачем они разнылись. Во-первых, итак достойно выступили, во вторых, сами в пару решающих моментов не получили свисток (ломали Кросби, забили вшестером). Вместо дня национальной гордости (и отдельно уважения Червенке), нытье неудачников
– Возможен ли тот фактор, что если бы Канада потерпела унизительное поражение, то звезды НХЛ больше не приезжали бы на Игры?
Кто, #####, вопросы такие задает?
6 игроков не увидели это конечно странно а дичь это то что они в шестером забили и этого не увидели как и вся арена
