  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тренер «Спартака» Барков об 1:6 с «Динамо» Минск: «Я недоволен игрой команды. Во 2-м периоде появились ненужные удаления, стали уступать в борьбе и в скорости»
24

Тренер «Спартака» Барков об 1:6 с «Динамо» Минск: «Я недоволен игрой команды. Во 2-м периоде появились ненужные удаления, стали уступать в борьбе и в скорости»

Тренер «Спартака» Барков об 1:6 с «Динамо» Минск: я недоволен игрой всей команды.

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Александр Барков-старший высказался после матча FONBET КХЛ против «Динамо» Минск (1:6).

– Первый период был достаточно ровный. Мы выполняли то, что планировали, а в начале второго даже забили гол в большинстве. Потом появились ненужные удаления, и мы перестали успевать со скоростью. Стали уступать в борьбе, в единоборствах. Отсюда и эти ненужные удаления.

Мы позволили сопернику выйти вперед. А в начале третьего периода пропустили острую контратаку. И дальше уже опять в меньшинстве пропустили.

– Почему вы решили поменять вратаря по сравнению с прошлым матчем?

– У нас два хороших вратаря. Поэтому решение было такое – мы поставили Георгиева.

– Вы довольны его игрой?

– Я недоволен игрой всей команды. Разве только отчасти первый период. Но потом вся команда играла недостаточно (хорошо) для победы, – сказал Барков.

«Динамо» Минск победило «Спартак» – 6:1. Клуб из Москвы проиграл 4 из 5 последних матчей

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Александр Барков-старший
logoМатч ТВ
logoДинамо Минск
logoАлександр Георгиев
logoСпартак
logoКХЛ
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Читаю иногда комментарии. Офигеваю. Похоже на биполяное расстройство отдельных личностей. Ту мы всех победим, все гении, то игроки - не игроки, а тренеры- не тренеры. Какие-то средние варианты есть? Вам сам хокеей интересен или только результат отдельного матча? Победы и поражения это всегда коллективная работа. Кубик-рубик складывается из технического мастерства, тактической обученности, атлетической подготовки и волевых качеств. В этом матче он сложился лучше у соперника.
Ответ mitos
Читаю иногда комментарии. Офигеваю. Похоже на биполяное расстройство отдельных личностей. Ту мы всех победим, все гении, то игроки - не игроки, а тренеры- не тренеры. Какие-то средние варианты есть? Вам сам хокеей интересен или только результат отдельного матча? Победы и поражения это всегда коллективная работа. Кубик-рубик складывается из технического мастерства, тактической обученности, атлетической подготовки и волевых качеств. В этом матче он сложился лучше у соперника.
Самый адекватный комментарий.
Даже добавить нечего.
Ответ mitos
Читаю иногда комментарии. Офигеваю. Похоже на биполяное расстройство отдельных личностей. Ту мы всех победим, все гении, то игроки - не игроки, а тренеры- не тренеры. Какие-то средние варианты есть? Вам сам хокеей интересен или только результат отдельного матча? Победы и поражения это всегда коллективная работа. Кубик-рубик складывается из технического мастерства, тактической обученности, атлетической подготовки и волевых качеств. В этом матче он сложился лучше у соперника.
В этом сезоне кубик Рубика явно не спартаковский, как ни ляжет все выходит боком Спартаку восьмое место тому подтверждение, а жалко , первая причина неудач это отсутствие главного тренера, решающие матчи, а главного нет ,но думаю Спартак пройдет и через это, трудности всегда закаляли команду.
Если смотреть матч в целом, то команда достойно смотрелась по скорости и единоборствам. Да! Индивидуальные ошибки отдельных игроков повлияли на результат. Не смогли сыграть чисто в отборе. Многим игрокам нужно шлифовать это умение. Уделить больше внимания, как и качеству бросков. В тактическом плане нужно всегда навязывать самый неудобный вариант для противника. Как показал матч и соперник, бегать и бороться они умеют не хуже нас. Значит, план во втором и третьем периоде нужно было изменить. Увы.
Ответ ТимТалер
Если смотреть матч в целом, то команда достойно смотрелась по скорости и единоборствам. Да! Индивидуальные ошибки отдельных игроков повлияли на результат. Не смогли сыграть чисто в отборе. Многим игрокам нужно шлифовать это умение. Уделить больше внимания, как и качеству бросков. В тактическом плане нужно всегда навязывать самый неудобный вариант для противника. Как показал матч и соперник, бегать и бороться они умеют не хуже нас. Значит, план во втором и третьем периоде нужно было изменить. Увы.
Тренерскому штабу стоит обратить внимание, как мы действуем в чужом доме. Мы часто лицом к борту.
Ответ ТимТалер
Тренерскому штабу стоит обратить внимание, как мы действуем в чужом доме. Мы часто лицом к борту.
И создание пространства в ширину и глубину при перехвате шайбы...
Ни чего страшного время ищё есть. Но Загидулин лучше стоит
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Квартальнов о 6:1 со «Спартаком»: «Тяжелый 1-й период, многое не получалось, но потом большинство сработало, стало легче. А 3-й мы хорошо сыграли»
18 февраля, 20:58
«Динамо» Минск победило «Спартак» – 6:1, Шипачев, Анас и Дитц набрали по 3 очка. Клуб из Москвы проиграл 4 из 5 последних матчей
18 февраля, 20:04
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. СКА победил ЦСКА, «Локомотив» принимает «Динамо» Минск, «Ак Барс» в гостях уступил «Торпедо»
1 минуту назадLive
СКА без Ларионова обыграл ЦСКА – 3:0. У петербуржцев 6 побед в 7 последних матчах и 7-е место на Западе
8 минут назад
Плющев о финале ОИ: «Замешана политика. США чуть ли не половину Канады хотят забрать, Трамп собирается приехать на матч. Будет знатная бойня»
29 минут назад
Губерниев об отъезде Ларионова «по важным хоккейным делам»: «Классно съездить в Италию лишний раз. Заодно и хоккей посмотрит»
44 минуты назад
Козлов мог уити из «Салавата» летом 2025-го, заявил Баширов: «Клуб высокого Запада звонил главе республики, чтобы его позаимствовать. Я даже начал поиски нового тренера»
57 минут назад
Сушинский о финале ОИ: «У США собрали команду, где есть кому играть в большинстве и меньшинстве. В Канаде больше пошли по именам – странная ошибка»
сегодня, 15:14
Какой еды боится Макдэвид? И мы не шутим
сегодня, 15:00Спецпроект
Радулов набрал 800-е очко в КХЛ. Форвард «Локомотива» стал третьим после Шипачева и Мозякина в истории лиги с таким достижением
сегодня, 14:58Видео
Кросби может сыграть в финале ОИ, решение примут перед матчем. Форвард участвовал в сегодняшней тренировке Канады
сегодня, 14:44
Олимпиада-2026. Финляндия и Словакия сыграют в матче за 3-е место
сегодня, 14:40
Ко всем новостям
Последние новости
Калдис из «Северстали» назвал топ-5 городов России: «Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Уфа. Еще понравился Минск. В Череповце дружелюбные люди и есть все, что нужно»
сегодня, 14:30
Форвард США Миллер о финале с Канадой на ОИ: «Драк не будет. Ожидаю упорной борьбы – как и в двух предыдущих матчах против них»
сегодня, 14:03
Макдэвид о камбэках Канады на ОИ: «Страна пережила много нервных часов. Здесь лучшие играют с лучшими – разница между командами минимальна»
сегодня, 13:30
Лунделль о поражении от Канады в 1/2 ОИ: «Финляндия в очередной раз доказала, что может играть на равных с кем угодно. Нам не хватило 35 секунд»
сегодня, 13:03
Кайру готов к обмену из «Сент-Луиса». Форвард с зарплатой 8,125 млн в год набрал 32 очка за 47 матчей в сезоне НХЛ (Дэвид Паньотта)
сегодня, 11:47
«Президент объявил 2026-й Годом единства народов России. В спорте оно проявляется особенно ярко. Пока мы едины – мы непобедимы». Губернатор Коми Гольдштейн о хоккейном турнире «Воин»
сегодня, 10:08
Тренер «Спартака» Барков о 0:2 с «Нефтехимиком»: «Равная игра, но вопрос в реализации. Шайба не шла в ворота, а соперник дважды нас наказал»
сегодня, 09:30
Хитил выбыл на неопределенный срок из-за перелома лицевой кости. Форварду «Ванкувера» попали шайбой в лицо на тренировке
сегодня, 09:11
Ружичка о 2:6 от США: «Словакия не вошла в игру, первый период был тяжелым. Между КХЛ и НХЛ есть разница, но в матче это особого значения не имело»
сегодня, 05:58
Уилсон о тройке с Маршандом и Беннеттом в матче с Финляндией на ОИ: «Мы знали, что будем делать. Играть быстро, жестко, создавать хаос и доставлять шайбу к воротам»
сегодня, 05:45
Рекомендуем