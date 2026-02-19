Овечкин об отпуске: «Долгий перелет стоил того, я провел время с семьей и друзьями. О хоккее не думал – просто расслаблялся и веселился»

Овечкин об отпуске: долгий перелет стоил того.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин рассказал об отпуске, который у него был во время продолжающейся олимпийской паузы. Сейчас клубы НХЛ вернулись к командным тренировкам.

– Как прошел ваш отпуск и каково снова вернуться в «Вашингтон»?

– Отпуск прошел отлично. Был долгий перелет (в Дубай – Спортс’‘), но он того стоил. Я провел время с семьей и друзьями, не думал о хоккее и о чем-то еще. Просто расслаблялся и веселился.

– «Кэпиталс» проведут еще 23 матча в этом регулярном чемпионате. За счет чего команда способна сделать рывок?

– Мы оказались в ситуации, когда нужно приложить все усилия. Мы должны играть в своем стиле, действовать умно и набирать много очков, если хотим попасть в плей‑офф.

– Пауза на Олимпиаду наступила вовремя для команды?

– У нас было сложное расписание, но так было у всех. Все играли через день, как и мы. Это сложно, но деваться некуда. Так что пауза была нам нужна, – сказал Овечкин.

«Кэпиталс» идут на десятом месте в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на 4 очка.

Овечкин вернулся к тренировкам с «Вашингтоном». Он отдыхал с семьей в Дубае во время олимпийской паузы в НХЛ