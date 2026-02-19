Макдэвид побил рекорд по ассистам на Олимпиадах с участием НХЛ – 9 передач за 4 матча. Форвард «Эдмонтона» обошел Саку Койву

Макдэвид побил рекорд по ассистам на Олимпиадах с участием НХЛ.

Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид сделал две голевые передачи в четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира против Чехии (4:3 ОТ).

На счету форварда «Эдмонтона» стало 9 ассистов. Он побил рекорд по передачам на Олимпиадах с участием НХЛ (1998, 2002, 2006, 2010, 2014 и 2026).

Макдэвид обошел шведа Лукаса Рэймонда (2026-й год, 8 передач в 5 матчах) и финна Саку Койву (1998, 8 в 6 и 2006, 8 в 8).

На этом турнире канадец набрал 11 (2+9) очков в 4 матчах и возглавляет гонку бомбардиров.

Макдэвид повторил рекорд по очкам за Олимпиаду с участием игроков НХЛ. У него 11 баллов в 4 играх