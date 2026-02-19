56

Канада сыграет против Финляндии в 1/2 финала Олимпиады-2026, США – со Словакией

Канада сыграет против Финляндии в 1/2 финала Олимпиады.

Определились полуфинальные пары мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

Сборная Канады сыграет против Финляндии. Команда США встретится со Словакией.

Матчи пройдут 20 февраля.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт ИИХФ
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoСборная Финляндии по хоккею
logoСборная Словакии по хоккею
logoолимпийский хоккейный турнир
logoСборная США по хоккею
logoОлимпиада-2026
56 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А кстати, четверка лучших такая же, как и в Ванкувере) Осталось только определиться с местами)
Ответ drymxr
А кстати, четверка лучших такая же, как и в Ванкувере) Осталось только определиться с местами)
Поди так же как в Ванкувере и будет по медалям
Ответ PatologoanatoM
Поди так же как в Ванкувере и будет по медалям
Посмотрим) Надеюсь, финны этот полуфинал не сольют так бездарно, как ванкуверский) Ну а успех Канады висел тогда на волоске. Забей Демитра на последний секундах—а там и овертайм. И неизвестно, кто бы прошел в финал)
Ответ marchellinos
За Канаду!
А, за кого еще?
Лучшая команда по игре и должны быть чемпионами.
Правда финны вызывают уважения - уж на что думал, что Чехию пройдут "покуривая", но даже они оказались не так просты.
*кто-то может вспомнит про сборную России, Кучерова и компанию - так нам нужно вначале со своим воровским фашистским режимом разобраться, где Конституция стала туалетной бумагой и аннексия-оккупация соседних стран преподносится как "патриотизм"...
И это только маленькая толика, не говоря уже о большем - когда в собственной стране русские люди вымирают по миллиону в год, каждый год замерзая...
Много можно чего написать - места не хватит "хвалить" эту ублюдошную власть воров и убийц!
Словакия симпатичная команда, но если честно, то им повезло с посевом, по отношению к Швеции, Финляндии, Чехии.
Ответ Сергеич 56
Словакия симпатичная команда, но если честно, то им повезло с посевом, по отношению к Швеции, Финляндии, Чехии.
В смысле повезло? Заняли 3-е место, вот и играют с командами попроще. Не пропусти Шведы от них, был бы другой расклад
Ответ seryas
В смысле повезло? Заняли 3-е место, вот и играют с командами попроще. Не пропусти Шведы от них, был бы другой расклад
Так и я говорю про то, что повезло, в спорте без этого никак, даже америкосы, это не кленовые в полуфинале.
Для сша это будет легкой прогулкой а не полуфинал
Интересный матч будет 🇨🇦 🇨🇦 🇨🇦 -🇫🇮🇫🇮🇫🇮
Надеюсь финны смогут
Самая печаль ,что не видно тренера в игре Канады
Ответ 49w7tr4wpb
Самая печаль ,что не видно тренера в игре Канады
Срочно Бэбкока надо заявить для двух матчей
Ответ 49w7tr4wpb
Самая печаль ,что не видно тренера в игре Канады
Ну чего не видно, я раза 3-4 , точно видел Камера на скамейке)
Вообще, идея играть регулярку нхл за неделю до начала олимпийского хоккейного турнира- это бред полнейший. Ну как так можно! Вы игроков отпускаете в притык к началу турнира, а потом ждёте от них феерии)) хотя бы недели за полторы до ОИ надо делать перерыв, чтобы хоккеисты нормально восстановились и подготовились турниру на уровне сборных.
Рубка в 1/4 была дикой, надеюсь на такие же полуфиналы.
Правда оснований на это поменьше.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Олимпиада-2026. 1/4 финала. США одолели Швецию, Финляндия победила Швейцарию, Канада обыграла Чехию в овертайме, Германия уступила Словакии
18 февраля, 22:41
Уилсон о травме Кросби: «Он один из лучших лидеров в мире. Это отстой. Но таков хоккей, мы перегруппируемся»
18 февраля, 22:07
Даути о травме Кросби: «Перед 3-м периодом говорили: «Давайте попытаемся выиграть для 87-го номера». Рады, что нам это удалось»
18 февраля, 21:43
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. СКА победил ЦСКА, «Локомотив» принимает «Динамо» Минск, «Ак Барс» в гостях уступил «Торпедо»
1 минуту назадLive
СКА без Ларионова обыграл ЦСКА – 3:0. У петербуржцев 6 побед в 7 последних матчах и 7-е место на Западе
8 минут назад
Плющев о финале ОИ: «Замешана политика. США чуть ли не половину Канады хотят забрать, Трамп собирается приехать на матч. Будет знатная бойня»
29 минут назад
Губерниев об отъезде Ларионова «по важным хоккейным делам»: «Классно съездить в Италию лишний раз. Заодно и хоккей посмотрит»
44 минуты назад
Козлов мог уити из «Салавата» летом 2025-го, заявил Баширов: «Клуб высокого Запада звонил главе республики, чтобы его позаимствовать. Я даже начал поиски нового тренера»
57 минут назад
Сушинский о финале ОИ: «У США собрали команду, где есть кому играть в большинстве и меньшинстве. В Канаде больше пошли по именам – странная ошибка»
сегодня, 15:14
Какой еды боится Макдэвид? И мы не шутим
сегодня, 15:00Спецпроект
Радулов набрал 800-е очко в КХЛ. Форвард «Локомотива» стал третьим после Шипачева и Мозякина в истории лиги с таким достижением
сегодня, 14:58Видео
Кросби может сыграть в финале ОИ, решение примут перед матчем. Форвард участвовал в сегодняшней тренировке Канады
сегодня, 14:44
Олимпиада-2026. Финляндия и Словакия сыграют в матче за 3-е место
сегодня, 14:40
Ко всем новостям
Последние новости
Калдис из «Северстали» назвал топ-5 городов России: «Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Уфа. Еще понравился Минск. В Череповце дружелюбные люди и есть все, что нужно»
сегодня, 14:30
Форвард США Миллер о финале с Канадой на ОИ: «Драк не будет. Ожидаю упорной борьбы – как и в двух предыдущих матчах против них»
сегодня, 14:03
Макдэвид о камбэках Канады на ОИ: «Страна пережила много нервных часов. Здесь лучшие играют с лучшими – разница между командами минимальна»
сегодня, 13:30
Лунделль о поражении от Канады в 1/2 ОИ: «Финляндия в очередной раз доказала, что может играть на равных с кем угодно. Нам не хватило 35 секунд»
сегодня, 13:03
Кайру готов к обмену из «Сент-Луиса». Форвард с зарплатой 8,125 млн в год набрал 32 очка за 47 матчей в сезоне НХЛ (Дэвид Паньотта)
сегодня, 11:47
«Президент объявил 2026-й Годом единства народов России. В спорте оно проявляется особенно ярко. Пока мы едины – мы непобедимы». Губернатор Коми Гольдштейн о хоккейном турнире «Воин»
сегодня, 10:08
Тренер «Спартака» Барков о 0:2 с «Нефтехимиком»: «Равная игра, но вопрос в реализации. Шайба не шла в ворота, а соперник дважды нас наказал»
сегодня, 09:30
Хитил выбыл на неопределенный срок из-за перелома лицевой кости. Форварду «Ванкувера» попали шайбой в лицо на тренировке
сегодня, 09:11
Ружичка о 2:6 от США: «Словакия не вошла в игру, первый период был тяжелым. Между КХЛ и НХЛ есть разница, но в матче это особого значения не имело»
сегодня, 05:58
Уилсон о тройке с Маршандом и Беннеттом в матче с Финляндией на ОИ: «Мы знали, что будем делать. Играть быстро, жестко, создавать хаос и доставлять шайбу к воротам»
сегодня, 05:45
Рекомендуем