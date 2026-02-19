Канада сыграет против Финляндии в 1/2 финала Олимпиады-2026, США – со Словакией
Канада сыграет против Финляндии в 1/2 финала Олимпиады.
Определились полуфинальные пары мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.
Сборная Канады сыграет против Финляндии. Команда США встретится со Словакией.
Матчи пройдут 20 февраля.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт ИИХФ
56 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Лучшая команда по игре и должны быть чемпионами.
Правда финны вызывают уважения - уж на что думал, что Чехию пройдут "покуривая", но даже они оказались не так просты.
*кто-то может вспомнит про сборную России, Кучерова и компанию - так нам нужно вначале со своим воровским фашистским режимом разобраться, где Конституция стала туалетной бумагой и аннексия-оккупация соседних стран преподносится как "патриотизм"...
И это только маленькая толика, не говоря уже о большем - когда в собственной стране русские люди вымирают по миллиону в год, каждый год замерзая...
Много можно чего написать - места не хватит "хвалить" эту ублюдошную власть воров и убийц!
Правда оснований на это поменьше.