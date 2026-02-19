Тренер Чехии Рулик о судействе на ОИ: «Такое чувство, что все боятся Канады, боятся случайно свистнуть. Мы противостояли шестерым. Несправедливый турнир, ребята этого не заслужили»

Тренер Чехии Рулик выразил недовольство работой судей на ОИ-2026.

Главный тренер сборной Чехии Радим Рулик выразил недовольство работой судей на Олимпиаде-2026.

В 1/4 финала команда уступила Канаде (3:4 ОТ).

– За такое выступление ребята заслуживали и первоклассную работу судей.

– Тренер, что вы имеете в виду?

– То, что они с нами делают, для меня неприемлемо. После каждого матча мы отправляем два или три уведомления, где есть явное подтверждение того, что соперник должен был быть удален. Даже в матче против Дании, где был фол против Давида Пастрняка.

Сегодня произошла похожая ситуация, и Кемпни выбыл на две минуты. Я этого не понимаю. У меня такое чувство, что все боятся Канады, боятся случайно что-нибудь свистнуть. Мы противостояли шести противникам, не надо на меня злиться.

– Это очень резкие слова в адрес арбитров…

– Я не хочу оправдываться, но видео подтверждают мою правоту. Мы можем легко это опубликовать, у меня нет с этим проблем – в каждом матче у нас два или три видео. Против Дании у нас больше штрафа, чем у соперника, но они тоже совершали фолы. В этом плане, на мой взгляд, это несправедливый турнир.

Состав арбитров из НХЛ и Европы был совершенно неудачным, потому что все судят по-разному. Когда я смотрю НХЛ, я смотрю по два матча в день, поэтому, когда кто-то идет в проход, как Нечас, перед финальным свистком, и его касаются клюшкой, сразу назначают буллит или удаляют. Там свистят, здесь вдруг нет. Мне ужасно жаль, потому что ребята этого не заслужили.

– Разве общение с арбитрами не прояснило ситуацию?

– К нам приходит их главный арбитр. Мы постоянно посылаем ему уведомления о нарушениях, которые остаются безнаказанными и которые для нас являются фолами. Он пишет нам: «Да, вы правы. Но тогда все так и останется, никакого прогресса. Пусть никто на меня не сердится…» Это ужасно обидно. Вероятно, они боялись, что Пастрняк или Нечас забьют еще один гол в большинстве, – сказал Рулик.

Чехия забила 3-й гол в матче с Канадой с шестью полевыми игроками на площадке. Судьи не увидели нарушение