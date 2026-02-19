  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тренер Чехии Рулик о судействе на ОИ: «Такое чувство, что все боятся Канады, боятся случайно свистнуть. Мы противостояли шестерым. Несправедливый турнир, ребята этого не заслужили»
98

Тренер Чехии Рулик о судействе на ОИ: «Такое чувство, что все боятся Канады, боятся случайно свистнуть. Мы противостояли шестерым. Несправедливый турнир, ребята этого не заслужили»

Тренер Чехии Рулик выразил недовольство работой судей на ОИ-2026.

Главный тренер сборной Чехии Радим Рулик выразил недовольство работой судей на Олимпиаде-2026.

В 1/4 финала команда уступила Канаде (3:4 ОТ).

– За такое выступление ребята заслуживали и первоклассную работу судей.

– Тренер, что вы имеете в виду?

– То, что они с нами делают, для меня неприемлемо. После каждого матча мы отправляем два или три уведомления, где есть явное подтверждение того, что соперник должен был быть удален. Даже в матче против Дании, где был фол против Давида Пастрняка.

Сегодня произошла похожая ситуация, и Кемпни выбыл на две минуты. Я этого не понимаю. У меня такое чувство, что все боятся Канады, боятся случайно что-нибудь свистнуть. Мы противостояли шести противникам, не надо на меня злиться.

– Это очень резкие слова в адрес арбитров…

– Я не хочу оправдываться, но видео подтверждают мою правоту. Мы можем легко это опубликовать, у меня нет с этим проблем – в каждом матче у нас два или три видео. Против Дании у нас больше штрафа, чем у соперника, но они тоже совершали фолы. В этом плане, на мой взгляд, это несправедливый турнир.

Состав арбитров из НХЛ и Европы был совершенно неудачным, потому что все судят по-разному. Когда я смотрю НХЛ, я смотрю по два матча в день, поэтому, когда кто-то идет в проход, как Нечас, перед финальным свистком, и его касаются клюшкой, сразу назначают буллит или удаляют. Там свистят, здесь вдруг нет. Мне ужасно жаль, потому что ребята этого не заслужили. 

– Разве общение с арбитрами не прояснило ситуацию?

– К нам приходит их главный арбитр. Мы постоянно посылаем ему уведомления о нарушениях, которые остаются безнаказанными и которые для нас являются фолами. Он пишет нам: «Да, вы правы. Но тогда все так и останется, никакого прогресса. Пусть никто на меня не сердится…» Это ужасно обидно. Вероятно, они боялись, что Пастрняк или Нечас забьют еще один гол в большинстве, – сказал Рулик.

Чехия забила 3-й гол в матче с Канадой с шестью полевыми игроками на площадке. Судьи не увидели нарушение

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Hokej.cz
logoСборная Чехии по хоккею
Радим Рулик
судьи
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoолимпийский хоккейный турнир
logoОлимпиада-2026
logoДавид Пастрняк
logoСборная Дании по хоккею
logoМихал Кемпни
logoМартин Нечас
98 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это говорит тренер команды, которой засчитал гол забытый вшестером)
Ответ litmoscow
Это говорит тренер команды, которой засчитал гол забытый вшестером)
Говорит тренер, игроки которого били и покалечили целенаправленно Кросби (хотя возможно, что у Гудаса ещё со времён Фили зуб на него), ещё и Кемпе решил, что устал стоять смотреть и начал бить Мака в спину
Ответ litmoscow
Это говорит тренер команды, которой засчитал гол забытый вшестером)
Я когда смотрел, офигел. Я просто хоккей особо не смотрю.
Вот почему чехи побежали вшестером забивать. Справедливость восстановили. Всё логично ))
Ха-ха, чувак, ты серьёзно? Твои дуболомы Кросби сломали, и никого за это это не удалили. Забили третий гол, играя вшестером. Это вообще нонсенс. Позорище и посмешище.
Ответ BertNiKK
Ха-ха, чувак, ты серьёзно? Твои дуболомы Кросби сломали, и никого за это это не удалили. Забили третий гол, играя вшестером. Это вообще нонсенс. Позорище и посмешище.
Чехи всегда грязно играли и против сборной Советского Союза и против России, других команд, порой в кость, жестко и просто неоправданно грубо, мастерства в общем им не хватало, если брать в целом команду, выигрывали такими методами и хорошими голкиперами, вроде Гашека или Кралика, кто помнит, так и добывали свои победы с тех пор для меня с начала 80-х, как начал смотреть хоккей, не любил Чехословакию и затем Чехию, болел за шведов, финнов, швейцарцев - кого угодно, а чехи - это больше анти - хоккей, чем красота настоящих мастеров комбинаций, розыгрышей , страсти именно на уровне игровом, пусть где-то драками в эмоциях, но не с целью выбить лидеров из игры и бить исподтишка при любой возможности, Сидни лишь подтвердил своей травмой, чем пытается вновь и вновь Чехия что-то выиграть для себя в хоккее!
Ответ Alex.K71
Чехи всегда грязно играли и против сборной Советского Союза и против России, других команд, порой в кость, жестко и просто неоправданно грубо, мастерства в общем им не хватало, если брать в целом команду, выигрывали такими методами и хорошими голкиперами, вроде Гашека или Кралика, кто помнит, так и добывали свои победы с тех пор для меня с начала 80-х, как начал смотреть хоккей, не любил Чехословакию и затем Чехию, болел за шведов, финнов, швейцарцев - кого угодно, а чехи - это больше анти - хоккей, чем красота настоящих мастеров комбинаций, розыгрышей , страсти именно на уровне игровом, пусть где-то драками в эмоциях, но не с целью выбить лидеров из игры и бить исподтишка при любой возможности, Сидни лишь подтвердил своей травмой, чем пытается вновь и вновь Чехия что-то выиграть для себя в хоккее!
Точки. В тексте должны быть точки. А про чехов в целом верно сказано.
Откровенно сломали Кросби. Забили гол в шестером. Жалуются на судейство. Логично ёпт)))
Ответ pozevalkin
Откровенно сломали Кросби. Забили гол в шестером. Жалуются на судейство. Логично ёпт)))
То что забили в шестером согласен, это конечно позор судейскому корпусу. Вопрос в другом, разве они не по правилам Кросби сломали?
Ответ Дуайт-Генерал Манфреди
То что забили в шестером согласен, это конечно позор судейскому корпусу. Вопрос в другом, разве они не по правилам Кросби сломали?
Блокировка в центре площадки - стопроцентное удаление, которое судьи просмотрели. Силовые приемы у борта были в пределах правил.
"Мы противостояли шестерым".
Ну это главный коммент этого олимпийского турнира)

А в целом, судейство на ОИ просто позорное. Марнер полосатых пока что спас, но у тех в запасе ещё 4 матча.
Сами Кросби сломали серией силовых. 0:5 в группе тоже судьи помогли? Хвой пзде, - хва везде!
Ответ Stephan1991
Сами Кросби сломали серией силовых. 0:5 в группе тоже судьи помогли? Хвой пзде, - хва везде!
Комментарий скрыт
Ответ Лунев спасет
Комментарий скрыт
Где вам платят за умные комментарии?
Мы противостояли шестерым и чтобы уровнять шансы выпустили восьмерых
С утра наткнулся на видео в Ютубе где чувак с очень харизматичным голосом рассказывал про тот самый гол от чехов: их говорит действительно 6 игроков (понятно не считая вратаря) на поле, но самый угар дальше. Они когда ехали забивать и забили канадцам, даже ПРАЗДНОВАЛИ ШЕСТЕРОМ на площадке и это ваще никого не смутило 🤷
Это было очень смешно описано🤣

Но на самом деле это вообще не смешно. Подобный косяк даже для второй лиги Норвегии по хоккею - это жёсткий залёт. А тут матчи на вылет ОЛИМПИЙСКИХ игр.
Тренер Чехов смешон.
Ответ Berton
С утра наткнулся на видео в Ютубе где чувак с очень харизматичным голосом рассказывал про тот самый гол от чехов: их говорит действительно 6 игроков (понятно не считая вратаря) на поле, но самый угар дальше. Они когда ехали забивать и забили канадцам, даже ПРАЗДНОВАЛИ ШЕСТЕРОМ на площадке и это ваще никого не смутило 🤷 Это было очень смешно описано🤣 Но на самом деле это вообще не смешно. Подобный косяк даже для второй лиги Норвегии по хоккею - это жёсткий залёт. А тут матчи на вылет ОЛИМПИЙСКИХ игр. Тренер Чехов смешон.
Ютуб же не работает
Ответ Геннадий Гусев
Ютуб же не работает
на плоской земле
Троллинг выходит на новый уровень. Учитывая, как был забит 3-ий гол чехов. )
Ответ gaifeevrinat
Троллинг выходит на новый уровень. Учитывая, как был забит 3-ий гол чехов. )
Постирония
Ну, кстати, в чем то он прав. Судейство на турнире довольно сомнительное. Много пропускают нарушений, явных причем
Ответ shurle
Ну, кстати, в чем то он прав. Судейство на турнире довольно сомнительное. Много пропускают нарушений, явных причем
в этой игре я бы сказал судьи вполне помогали и Чехам тоже
Ответ shurle
Ну, кстати, в чем то он прав. Судейство на турнире довольно сомнительное. Много пропускают нарушений, явных причем
Например, не свистнули явный фол Палата на Кросби, а потом за нарушение численного состава, когда его команда третий гол забила. Но он-то имел в виду не абстрактно плохое судейство, а пожаловался, что конкретно его команду обижали. И вот тут он неправ. Сегодня их точно не обижали.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Уилсон о травме Кросби: «Он один из лучших лидеров в мире. Это отстой. Но таков хоккей, мы перегруппируемся»
18 февраля, 22:07
Даути о травме Кросби: «Перед 3-м периодом говорили: «Давайте попытаемся выиграть для 87-го номера». Рады, что нам это удалось»
18 февраля, 21:43
Купер о Биннингтоне в матче с Чехией: «Когда они повели, он закрыл дверь, дал нам шанс отыграться. Так поступают победители, они дают тебе этот шанс»
18 февраля, 21:34
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. СКА победил ЦСКА, «Локомотив» принимает «Динамо» Минск, «Ак Барс» в гостях уступил «Торпедо»
1 минуту назадLive
СКА без Ларионова обыграл ЦСКА – 3:0. У петербуржцев 6 побед в 7 последних матчах и 7-е место на Западе
8 минут назад
Плющев о финале ОИ: «Замешана политика. США чуть ли не половину Канады хотят забрать, Трамп собирается приехать на матч. Будет знатная бойня»
29 минут назад
Губерниев об отъезде Ларионова «по важным хоккейным делам»: «Классно съездить в Италию лишний раз. Заодно и хоккей посмотрит»
44 минуты назад
Козлов мог уити из «Салавата» летом 2025-го, заявил Баширов: «Клуб высокого Запада звонил главе республики, чтобы его позаимствовать. Я даже начал поиски нового тренера»
57 минут назад
Сушинский о финале ОИ: «У США собрали команду, где есть кому играть в большинстве и меньшинстве. В Канаде больше пошли по именам – странная ошибка»
сегодня, 15:14
Какой еды боится Макдэвид? И мы не шутим
сегодня, 15:00Спецпроект
Радулов набрал 800-е очко в КХЛ. Форвард «Локомотива» стал третьим после Шипачева и Мозякина в истории лиги с таким достижением
сегодня, 14:58Видео
Кросби может сыграть в финале ОИ, решение примут перед матчем. Форвард участвовал в сегодняшней тренировке Канады
сегодня, 14:44
Олимпиада-2026. Финляндия и Словакия сыграют в матче за 3-е место
сегодня, 14:40
Ко всем новостям
Последние новости
Калдис из «Северстали» назвал топ-5 городов России: «Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Уфа. Еще понравился Минск. В Череповце дружелюбные люди и есть все, что нужно»
сегодня, 14:30
Форвард США Миллер о финале с Канадой на ОИ: «Драк не будет. Ожидаю упорной борьбы – как и в двух предыдущих матчах против них»
сегодня, 14:03
Макдэвид о камбэках Канады на ОИ: «Страна пережила много нервных часов. Здесь лучшие играют с лучшими – разница между командами минимальна»
сегодня, 13:30
Лунделль о поражении от Канады в 1/2 ОИ: «Финляндия в очередной раз доказала, что может играть на равных с кем угодно. Нам не хватило 35 секунд»
сегодня, 13:03
Кайру готов к обмену из «Сент-Луиса». Форвард с зарплатой 8,125 млн в год набрал 32 очка за 47 матчей в сезоне НХЛ (Дэвид Паньотта)
сегодня, 11:47
«Президент объявил 2026-й Годом единства народов России. В спорте оно проявляется особенно ярко. Пока мы едины – мы непобедимы». Губернатор Коми Гольдштейн о хоккейном турнире «Воин»
сегодня, 10:08
Тренер «Спартака» Барков о 0:2 с «Нефтехимиком»: «Равная игра, но вопрос в реализации. Шайба не шла в ворота, а соперник дважды нас наказал»
сегодня, 09:30
Хитил выбыл на неопределенный срок из-за перелома лицевой кости. Форварду «Ванкувера» попали шайбой в лицо на тренировке
сегодня, 09:11
Ружичка о 2:6 от США: «Словакия не вошла в игру, первый период был тяжелым. Между КХЛ и НХЛ есть разница, но в матче это особого значения не имело»
сегодня, 05:58
Уилсон о тройке с Маршандом и Беннеттом в матче с Финляндией на ОИ: «Мы знали, что будем делать. Играть быстро, жестко, создавать хаос и доставлять шайбу к воротам»
сегодня, 05:45
Рекомендуем