Куинн Хьюз сделал передачу в 4-м матче подряд, повторив рекорд Лидстрема для защитников на Олимпиадах с участием игроков НХЛ
Куинн Хьюз набрал очки в 4-м матче ОИ-2026 подряд.
Защитник сборной США Куинн Хьюз набрал очки в 4-й игре Олимпиады-2026 подряд.
Он сделал передачу в матче 1/4 финала против Швеции (1:0, 3-й период).
Всего на его счету теперь 5 (0+5) баллов в 4 играх турнира.
Хьюз установил рекорд по продолжительности серии с ассистами среди американских игроков на Олимпиадах с участием хоккеистов НХЛ.
Он также повторил рекорд Никласа Лидстрема (4 игры в 2002 году за Швецию) по продолжительности серии с результативными передачами среди защитников на Олимпиадах с игроками НХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
Одно восхищение его игра вызывает, а его катание в овертайме это мастер класс для хоккеистов, как можно парить на льду
Принято Макара называть защитником поколения. По мне он не хуже
Вообще ничем не хуже, по крайне мере по Олимпиаде, где все игры обоих команд смотришь пристально...
А в овертайме он вообще всем шведам в штаны и в душу нас..л
Куинн Хьюз на запредельном уровне
смотреть за тем как он играет просто огромное удовольствие
Спортс такой Спортс. Человек уже больше часа как в овертайме зарешал, а новость про передачу
Прям тащер на ОИ он затмевает Макара
