Куинн Хьюз сделал передачу в 4-м матче подряд, повторив рекорд Лидстрема для защитников на Олимпиадах с участием игроков НХЛ

Куинн Хьюз набрал очки в 4-м матче ОИ-2026 подряд.

Защитник сборной США Куинн Хьюз набрал очки в 4-й игре Олимпиады-2026 подряд.

Он сделал передачу в матче 1/4 финала против Швеции (1:0, 3-й период).

Всего на его счету теперь 5 (0+5) баллов в 4 играх турнира.

Хьюз установил рекорд по продолжительности серии с ассистами среди американских игроков на Олимпиадах с участием хоккеистов НХЛ.

Он также повторил рекорд Никласа Лидстрема (4 игры в 2002 году за Швецию) по продолжительности серии с результативными передачами среди защитников на Олимпиадах с игроками НХЛ .