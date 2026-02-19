  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Куинн Хьюз сделал передачу в 4-м матче подряд, повторив рекорд Лидстрема для защитников на Олимпиадах с участием игроков НХЛ
9

Куинн Хьюз сделал передачу в 4-м матче подряд, повторив рекорд Лидстрема для защитников на Олимпиадах с участием игроков НХЛ

Куинн Хьюз набрал очки в 4-м матче ОИ-2026 подряд.

Защитник сборной США Куинн Хьюз набрал очки в 4-й игре Олимпиады-2026 подряд.

Он сделал передачу в матче 1/4 финала против Швеции (1:0, 3-й период).

Всего на его счету теперь 5 (0+5) баллов в 4 играх турнира.

Хьюз установил рекорд по продолжительности серии с ассистами среди американских игроков на Олимпиадах с участием хоккеистов НХЛ.

Он также повторил рекорд Никласа Лидстрема (4 игры в 2002 году за Швецию) по продолжительности серии с результативными передачами среди защитников на Олимпиадах с игроками НХЛ.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
logoКуинн Хьюз
logoолимпийский хоккейный турнир
logoНиклас Лидстрем
logoОлимпиада-2026
logoСборная США по хоккею
logoНХЛ
logoМиннесота
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Одно восхищение его игра вызывает, а его катание в овертайме это мастер класс для хоккеистов, как можно парить на льду
Ответ Cosstigan
Одно восхищение его игра вызывает, а его катание в овертайме это мастер класс для хоккеистов, как можно парить на льду
Принято Макара называть защитником поколения. По мне он не хуже
Ответ izdaba
Принято Макара называть защитником поколения. По мне он не хуже
Вообще ничем не хуже, по крайне мере по Олимпиаде, где все игры обоих команд смотришь пристально...
А в овертайме он вообще всем шведам в штаны и в душу нас..л
Куинн Хьюз на запредельном уровне
Ответ jnhw42jnxh
Куинн Хьюз на запредельном уровне
смотреть за тем как он играет просто огромное удовольствие
Спортс такой Спортс. Человек уже больше часа как в овертайме зарешал, а новость про передачу
Прям тащер на ОИ он затмевает Макара
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Канада – №1, финны в засаде, шведы без вратарей. Главное о хоккее на Олимпиаде перед плей-офф
17 февраля, 05:55
США обыграли Латвию на ОИ – 5:1. Нелсон сделал дубль, Мэттью Ткачак, Айкел, Куинн и Джек Хьюзы отдали по 2 передачи
12 февраля, 22:59
❌ Бывший тренер «Авангарда» отменил два гола США на Играх!
12 февраля, 22:55
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. СКА победил ЦСКА, «Локомотив» принимает «Динамо» Минск, «Ак Барс» в гостях уступил «Торпедо»
1 минуту назадLive
СКА без Ларионова обыграл ЦСКА – 3:0. У петербуржцев 6 побед в 7 последних матчах и 7-е место на Западе
8 минут назад
Плющев о финале ОИ: «Замешана политика. США чуть ли не половину Канады хотят забрать, Трамп собирается приехать на матч. Будет знатная бойня»
29 минут назад
Губерниев об отъезде Ларионова «по важным хоккейным делам»: «Классно съездить в Италию лишний раз. Заодно и хоккей посмотрит»
44 минуты назад
Козлов мог уити из «Салавата» летом 2025-го, заявил Баширов: «Клуб высокого Запада звонил главе республики, чтобы его позаимствовать. Я даже начал поиски нового тренера»
57 минут назад
Сушинский о финале ОИ: «У США собрали команду, где есть кому играть в большинстве и меньшинстве. В Канаде больше пошли по именам – странная ошибка»
сегодня, 15:14
Какой еды боится Макдэвид? И мы не шутим
сегодня, 15:00Спецпроект
Радулов набрал 800-е очко в КХЛ. Форвард «Локомотива» стал третьим после Шипачева и Мозякина в истории лиги с таким достижением
сегодня, 14:58Видео
Кросби может сыграть в финале ОИ, решение примут перед матчем. Форвард участвовал в сегодняшней тренировке Канады
сегодня, 14:44
Олимпиада-2026. Финляндия и Словакия сыграют в матче за 3-е место
сегодня, 14:40
Ко всем новостям
Последние новости
Калдис из «Северстали» назвал топ-5 городов России: «Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Уфа. Еще понравился Минск. В Череповце дружелюбные люди и есть все, что нужно»
сегодня, 14:30
Форвард США Миллер о финале с Канадой на ОИ: «Драк не будет. Ожидаю упорной борьбы – как и в двух предыдущих матчах против них»
сегодня, 14:03
Макдэвид о камбэках Канады на ОИ: «Страна пережила много нервных часов. Здесь лучшие играют с лучшими – разница между командами минимальна»
сегодня, 13:30
Лунделль о поражении от Канады в 1/2 ОИ: «Финляндия в очередной раз доказала, что может играть на равных с кем угодно. Нам не хватило 35 секунд»
сегодня, 13:03
Кайру готов к обмену из «Сент-Луиса». Форвард с зарплатой 8,125 млн в год набрал 32 очка за 47 матчей в сезоне НХЛ (Дэвид Паньотта)
сегодня, 11:47
«Президент объявил 2026-й Годом единства народов России. В спорте оно проявляется особенно ярко. Пока мы едины – мы непобедимы». Губернатор Коми Гольдштейн о хоккейном турнире «Воин»
сегодня, 10:08
Тренер «Спартака» Барков о 0:2 с «Нефтехимиком»: «Равная игра, но вопрос в реализации. Шайба не шла в ворота, а соперник дважды нас наказал»
сегодня, 09:30
Хитил выбыл на неопределенный срок из-за перелома лицевой кости. Форварду «Ванкувера» попали шайбой в лицо на тренировке
сегодня, 09:11
Ружичка о 2:6 от США: «Словакия не вошла в игру, первый период был тяжелым. Между КХЛ и НХЛ есть разница, но в матче это особого значения не имело»
сегодня, 05:58
Уилсон о тройке с Маршандом и Беннеттом в матче с Финляндией на ОИ: «Мы знали, что будем делать. Играть быстро, жестко, создавать хаос и доставлять шайбу к воротам»
сегодня, 05:45
Рекомендуем