Уилсон о травме Кросби: «Он один из лучших лидеров в мире. Это отстой. Но таков хоккей, мы перегруппируемся»

Нападающий сборной Канады Том Уилсон высказался о травме капитана команды Сидни Кросби .

Форвард получил повреждение нижней части тела в середине второго периода в матче против Чехии (4:3 ОТ) в четвертьфинале Олимпиады-2026 и хромая ушел в раздевалку.

Форвард Ник Сузуки перевел игру с Чехией в овертайм, сравняв счет на отметке 56:33. Решающий гол забил Митч Марнер.

В 3 матчах группового этапа Кросби набрал 6 (2+4) очков.

«Он лучший в мире, он один из лучших лидеров в мире, и это отстой. Но таков хоккей.

Следующий игрок должен проявить себя, а мы перегруппируемся и посмотрим, что будет», – сказал Уилсон.

