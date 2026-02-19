Уилсон о травме Кросби: «Он один из лучших лидеров в мире. Это отстой. Но таков хоккей, мы перегруппируемся»
Том Уилсон высказался о травме Сидни Кросби на ОИ-2026.
Нападающий сборной Канады Том Уилсон высказался о травме капитана команды Сидни Кросби.
Форвард получил повреждение нижней части тела в середине второго периода в матче против Чехии (4:3 ОТ) в четвертьфинале Олимпиады-2026 и хромая ушел в раздевалку.
Форвард Ник Сузуки перевел игру с Чехией в овертайм, сравняв счет на отметке 56:33. Решающий гол забил Митч Марнер.
В 3 матчах группового этапа Кросби набрал 6 (2+4) очков.
«Он лучший в мире, он один из лучших лидеров в мире, и это отстой. Но таков хоккей.
Следующий игрок должен проявить себя, а мы перегруппируемся и посмотрим, что будет», – сказал Уилсон.
Кросби сломали в четвертьфинале Олимпиады. Кажется, все серьезно
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: AP News
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Бедняга Кросби, жестко по нему прошлись.
На кой тебя взяли в команду, Том? Перегруппировкой заниматься?
На кой тебя взяли в команду, Том? Перегруппировкой заниматься?
Фиалу он уже сломал. С чехами держал себя в руках, но счёт особо не позволял разгуляться. Может быть, в следующем матче в кого-нибудь врежется.
На кой тебя взяли в команду, Том? Перегруппировкой заниматься?
Там половина состава откровенные пассажиры честно говоря. Хорват, Харли. Исчез Маршанд, Маккиннон. Стоун вообще гол привёз. Макар и близко не играет на лучшего защитника на этой Ои. Не понимаю, за счёт чего они остановят США. На кубке 4 наций не могли из своей зоны выйти в овертайме, хорошо Макдэвид нашёл момент и забил. Сейчас видимо такой же расчёт
Уилсону бы помолчать.Вот на хрена ты был нужен, Уилсон? Щелкать хлебалом, как Кросби валтузили?
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем