Слафковски об ОИ: «Здесь собрались лучшие игроки мира, и мы, из маленькой Словакии с населением в 5 млн человек, попали в топ-4. Намерены упорно работать, чтобы завоевать медаль»

Слафковски высказался о выходе Словакии в полуфинал ОИ-2026.

Нападающий сборной Словакии Юрай Слафковски высказался о выходе команды в полуфинал на второй Олимпиаде подряд.

Словакия обыграла Германию в 1/4 финала Олимпиады-2026 со счетом 6:2.

«Это замечательно. Это еще лучше, потому что здесь собрались лучшие игроки мира, и мы, из маленькой Словакии с населением в 5 миллионов человек, сумели попасть в топ-4.

Мы намерены продолжать упорно работать, чтобы завоевать медаль», – сказал Слафковски.