Слафковски об ОИ: «Здесь собрались лучшие игроки мира, и мы, из маленькой Словакии с населением в 5 млн человек, попали в топ-4. Намерены упорно работать, чтобы завоевать медаль»
Слафковски высказался о выходе Словакии в полуфинал ОИ-2026.
Нападающий сборной Словакии Юрай Слафковски высказался о выходе команды в полуфинал на второй Олимпиаде подряд.
Словакия обыграла Германию в 1/4 финала Олимпиады-2026 со счетом 6:2.
«Это замечательно. Это еще лучше, потому что здесь собрались лучшие игроки мира, и мы, из маленькой Словакии с населением в 5 миллионов человек, сумели попасть в топ-4.
Мы намерены продолжать упорно работать, чтобы завоевать медаль», – сказал Слафковски.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Марка Мастерса
Цитирую великих: а сколько катков в Словакии ? А сколько у нас ?!
Причём тут количество населения? В Швеции не намного больше людей живёт, но они постоянно в топе, в Китае и Индии живут миллиарды, но даже там нет 20 человек умеющих играть в хоккей
