  • Даути о травме Кросби: «Перед 3-м периодом говорили: «Давайте попытаемся выиграть для 87-го номера». Рады, что нам это удалось»
1

Даути высказался касательно травмы Кросби на ОИ-2026.

Защитник сборной Канады Дрю Даути высказался о травме капитана команды Сидни Кросби.

Форвард получил повреждение нижней части тела в середине второго периода в матче против Чехии (4:3 ОТ) в четвертьфинале Олимпиады-2026 и хромая ушел в раздевалку.

Форвард Ник Сузуки перевел игру с Чехией в овертайм, сравняв счет на отметке 56:33. Решающий гол забил Митч Марнер.

38-летний капитан обратился к товарищам по команде во втором перерыве. Главный тренер сборной Канады Джон Купер ранее отметил, что это мотивировало игроков.

«К сожалению, игра продолжается независимо от того, кто получит травму. Мы даже говорили перед третьим периодом: «Давайте попытаемся выиграть эту игру для 87-го номера».

Рады, что нам это удалось», – сказал Даути. 

Кросби сломали в четвертьфинале Олимпиады. Кажется, все серьезно

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: AP News
Канада вывезла матч, чехи играли здорово, но кленовые листья в итоге оправдали свое звание фаворитов ОИ. Кросби конечно не хватало сегодня, надеюсь, что ничего серьезного и будет играть в полуфинале, и что в итоге они вместе с Дрю Даути всё же возьмут вместе своё третье для них обоих олимпийское золото!🥇
