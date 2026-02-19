Даути о травме Кросби: «Перед 3-м периодом говорили: «Давайте попытаемся выиграть для 87-го номера». Рады, что нам это удалось»

Даути высказался касательно травмы Кросби на ОИ-2026.

Защитник сборной Канады Дрю Даути высказался о травме капитана команды Сидни Кросби .

Форвард получил повреждение нижней части тела в середине второго периода в матче против Чехии (4:3 ОТ) в четвертьфинале Олимпиады-2026 и хромая ушел в раздевалку.

Форвард Ник Сузуки перевел игру с Чехией в овертайм, сравняв счет на отметке 56:33. Решающий гол забил Митч Марнер.

38-летний капитан обратился к товарищам по команде во втором перерыве. Главный тренер сборной Канады Джон Купер ранее отметил , что это мотивировало игроков.

«К сожалению, игра продолжается независимо от того, кто получит травму. Мы даже говорили перед третьим периодом: «Давайте попытаемся выиграть эту игру для 87-го номера».

Рады, что нам это удалось», – сказал Даути.

Кросби сломали в четвертьфинале Олимпиады. Кажется, все серьезно