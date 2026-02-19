Хедман получил травму на разминке и не сыграет против США. Защитник находится на скамейке Швеции, его обследуют после игры

Хедман получил травму во время разминки перед матчем ОИ-2026.

Защитник Виктор Хедман и нападающий Йеспер Братт не провели ни одной смены в 1-м периоде матча Швеции против США (0:0, 2-й период).

Сборные играют в 1/4 финала Олимпиады-2026.

Как сообщает журналист Дэн Розен, Хедман получил травму нижней части тела во время разминки и не сыграет в матче с США. При этом он все равно находится на скамейке запасных. Его обследуют после игры.

Братт здоров и готов к игре, отмечает B/R Open Ice.