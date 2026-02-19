  • Спортс
  • Хедман получил травму на разминке и не сыграет против США. Защитник находится на скамейке Швеции, его обследуют после игры
Хедман получил травму на разминке и не сыграет против США. Защитник находится на скамейке Швеции, его обследуют после игры

Хедман получил травму во время разминки перед матчем ОИ-2026.

Защитник Виктор Хедман и нападающий Йеспер Братт не провели ни одной смены в 1-м периоде матча Швеции против США (0:0, 2-й период).

Сборные играют в 1/4 финала Олимпиады-2026.

Как сообщает журналист Дэн Розен, Хедман получил травму нижней части тела во время разминки и не сыграет в матче с США. При этом он все равно находится на скамейке запасных. Его обследуют после игры.

Братт здоров и готов к игре, отмечает B/R Open Ice.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Дэна Розена
Бедняга Хедман. Первый раз на Олимпиаде и такая насмешка судьбы. Вроде и на матче, а помочь не может. И судя по первым двум периодам, его очень не хватает шведам.
А комментаторы на Окко говорят, что "это враньё, что у Хедмана 0 минут, это не так"
Мда
Видимо форсировал все-таки форму к играм, рвался в бой. надеюсь, в плей-офф кубка Стэнли Виктора увидим
