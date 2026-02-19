Купер о Биннингтоне в матче с Чехией: «Когда они повели, он закрыл дверь, дал нам шанс отыграться. Так поступают победители, они дают тебе этот шанс»

Купер оценил игру Биннингтона в матче против Чехии.

Главный тренер сборной Канады Джон Купер высказался об игре вратаря Джордана Биннингтона в матче против Чехии (4:3 ОТ) в четвертьфинале Олимпиады-2026.

Голкипер отразил 21 из 24 бросков.

«Когда игра стала напряженной, и особенно когда они повели в счете, он закрыл дверь.

Он дал нам шанс отыграться. Так поступают победители. Они дают тебе этот шанс», – сказал Купер.