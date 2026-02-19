Купер о Биннингтоне в матче с Чехией: «Когда они повели, он закрыл дверь, дал нам шанс отыграться. Так поступают победители, они дают тебе этот шанс»
Купер оценил игру Биннингтона в матче против Чехии.
Главный тренер сборной Канады Джон Купер высказался об игре вратаря Джордана Биннингтона в матче против Чехии (4:3 ОТ) в четвертьфинале Олимпиады-2026.
Голкипер отразил 21 из 24 бросков.
«Когда игра стала напряженной, и особенно когда они повели в счете, он закрыл дверь.
Он дал нам шанс отыграться. Так поступают победители. Они дают тебе этот шанс», – сказал Купер.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Вратарь реально классно сыграл
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем