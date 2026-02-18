Квартальнов о 6:1 со «Спартаком»: «Тяжелый 1-й период, многое не получалось, но потом большинство сработало, стало легче. А 3-й мы хорошо сыграли»

Квартальнов высказался о матче «Динамо» Минск со «Спартаком».

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался после матча со «Спартаком » (6:1)

– Большинство сегодня решило исход матча. Тяжелый первый период, многое не получалось. Но потом большинство сработало, стало легче. А третий период мы хорошо сыграли.

– Вы делали какие-то корректировки в первом перерыве?

– Тут большинство. Просто забили гол, и там Вадик (Шипачев) замкнул. А до большинства было все ровно.

– Почему сегодня в составе отсутствовал Ник Мелош?

– Он заболел.

– Джош Брук – когда его ждать на льду?

– В марте, – сказал Квартальнов.

