  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Квартальнов о 6:1 со «Спартаком»: «Тяжелый 1-й период, многое не получалось, но потом большинство сработало, стало легче. А 3-й мы хорошо сыграли»
0

Квартальнов о 6:1 со «Спартаком»: «Тяжелый 1-й период, многое не получалось, но потом большинство сработало, стало легче. А 3-й мы хорошо сыграли»

Квартальнов высказался о матче «Динамо» Минск со «Спартаком».

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался после матча со «Спартаком» (6:1)

– Большинство сегодня решило исход матча. Тяжелый первый период, многое не получалось. Но потом большинство сработало, стало легче. А третий период мы хорошо сыграли.

– Вы делали какие-то корректировки в первом перерыве?

– Тут большинство. Просто забили гол, и там Вадик (Шипачев) замкнул. А до большинства было все ровно.

– Почему сегодня в составе отсутствовал Ник Мелош?

– Он заболел.

– Джош Брук – когда его ждать на льду?

– В марте, – сказал Квартальнов.

«Динамо» Минск победило «Спартак» – 6:1, Шипачев, Анас и Дитц набрали по 3 очка. Клуб из Москвы проиграл 4 из 5 последних матчей

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Минск
logoМатч ТВ
logoДмитрий Квартальнов
logoСпартак
logoКХЛ
logoНиколас Мелош
logoВадим Шипачев
logoДжош Брук
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Ливо о КХЛ: «В России спорт все еще не бизнес. Если убрать лимит, цены урегулируются – зарплаты будут другие. Переходы за 1000 рублей тоже надо убирать, все уже смеются»
16 февраля, 15:57
Порядин о победе «Спартака»: «Мы разговаривали после прошлых неудач, иногда полезно так посидеть. Против «Динамо» Минск вышли играть друг за друга»
15 февраля, 22:33
Квартальнов о 3:4 со «Спартаком»: «Динамо» Минск половину игры было инертным в атаке. «Пустые» голы нас деморализовали»
15 февраля, 20:12
Рекомендуем
Главные новости
СКА без Ларионова обыграл ЦСКА – 3:0. У петербуржцев 6 побед в 7 последних матчах и 7-е место на Западе
7 минут назад
КХЛ. СКА играет с ЦСКА, «Локомотив» принимает «Динамо» Минск, «Ак Барс» в гостях у «Торпедо»
16 минут назадLive
Плющев о финале ОИ: «Замешана политика. США чуть ли не половину Канады хотят забрать, Трамп собирается приехать на матч. Будет знатная бойня»
28 минут назад
Губерниев об отъезде Ларионова «по важным хоккейным делам»: «Классно съездить в Италию лишний раз. Заодно и хоккей посмотрит»
43 минуты назад
Козлов мог уити из «Салавата» летом 2025-го, заявил Баширов: «Клуб высокого Запада звонил главе республики, чтобы его позаимствовать. Я даже начал поиски нового тренера»
56 минут назад
Сушинский о финале ОИ: «У США собрали команду, где есть кому играть в большинстве и меньшинстве. В Канаде больше пошли по именам – странная ошибка»
сегодня, 15:14
Какой еды боится Макдэвид? И мы не шутим
сегодня, 15:00Спецпроект
Радулов набрал 800-е очко в КХЛ. Форвард «Локомотива» стал третьим после Шипачева и Мозякина в истории лиги с таким достижением
сегодня, 14:58Видео
Кросби может сыграть в финале ОИ, решение примут перед матчем. Форвард участвовал в сегодняшней тренировке Канады
сегодня, 14:44
Олимпиада-2026. Финляндия и Словакия сыграют в матче за 3-е место
сегодня, 14:40
Ко всем новостям
Последние новости
Калдис из «Северстали» назвал топ-5 городов России: «Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Уфа. Еще понравился Минск. В Череповце дружелюбные люди и есть все, что нужно»
сегодня, 14:30
Форвард США Миллер о финале с Канадой на ОИ: «Драк не будет. Ожидаю упорной борьбы – как и в двух предыдущих матчах против них»
сегодня, 14:03
Макдэвид о камбэках Канады на ОИ: «Страна пережила много нервных часов. Здесь лучшие играют с лучшими – разница между командами минимальна»
сегодня, 13:30
Лунделль о поражении от Канады в 1/2 ОИ: «Финляндия в очередной раз доказала, что может играть на равных с кем угодно. Нам не хватило 35 секунд»
сегодня, 13:03
Кайру готов к обмену из «Сент-Луиса». Форвард с зарплатой 8,125 млн в год набрал 32 очка за 47 матчей в сезоне НХЛ (Дэвид Паньотта)
сегодня, 11:47
«Президент объявил 2026-й Годом единства народов России. В спорте оно проявляется особенно ярко. Пока мы едины – мы непобедимы». Губернатор Коми Гольдштейн о хоккейном турнире «Воин»
сегодня, 10:08
Тренер «Спартака» Барков о 0:2 с «Нефтехимиком»: «Равная игра, но вопрос в реализации. Шайба не шла в ворота, а соперник дважды нас наказал»
сегодня, 09:30
Хитил выбыл на неопределенный срок из-за перелома лицевой кости. Форварду «Ванкувера» попали шайбой в лицо на тренировке
сегодня, 09:11
Ружичка о 2:6 от США: «Словакия не вошла в игру, первый период был тяжелым. Между КХЛ и НХЛ есть разница, но в матче это особого значения не имело»
сегодня, 05:58
Уилсон о тройке с Маршандом и Беннеттом в матче с Финляндией на ОИ: «Мы знали, что будем делать. Играть быстро, жестко, создавать хаос и доставлять шайбу к воротам»
сегодня, 05:45
Рекомендуем