Квартальнов о 6:1 со «Спартаком»: «Тяжелый 1-й период, многое не получалось, но потом большинство сработало, стало легче. А 3-й мы хорошо сыграли»
Квартальнов высказался о матче «Динамо» Минск со «Спартаком».
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался после матча со «Спартаком» (6:1)
– Большинство сегодня решило исход матча. Тяжелый первый период, многое не получалось. Но потом большинство сработало, стало легче. А третий период мы хорошо сыграли.
– Вы делали какие-то корректировки в первом перерыве?
– Тут большинство. Просто забили гол, и там Вадик (Шипачев) замкнул. А до большинства было все ровно.
– Почему сегодня в составе отсутствовал Ник Мелош?
– Он заболел.
– Джош Брук – когда его ждать на льду?
– В марте, – сказал Квартальнов.
«Динамо» Минск победило «Спартак» – 6:1, Шипачев, Анас и Дитц набрали по 3 очка. Клуб из Москвы проиграл 4 из 5 последних матчей
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
