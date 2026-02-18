Козырев о 3:2 со СКА: «Хорошая командная победа. Немножко недотянули в основном времени, здорово сыграли овертайме и были успешны в буллитах. Вратари шикарно играли»

Козырев высказался о победе «Северстали» в матче со СКА.

Главный тренер «Северстали » Андрей Козырев высказался о победе в матче против СКА со счетом 3:2 по буллитам.

– Изначально благодарим наших болельщиков, которые оказали шикарную поддержку. Что касается игры, хорошая командная победа. Немножко недотянули в основном времени, здорово сыграли овертайме и были успешны в серии буллитов.

Вы же видите, какую игру показывают вратари, шикарно играли. Мы создали много моментов, так же и соперник.

– Кто не прав из ваших игроков в последние 15 секунд?

– Получилось так, что отдали много сил в меньшинстве. На фоне усталости пропустили.

– Скоренов в каждом матче против СКА набирает очки. Армейское прошлое сказывается?

– Он не только же СКА забивает, но и другим командам. Безусловно, когда игрок приезжает к бывшей команде, играет более заряженно.

– Следите за выступлениями Лишки на Олимпиаде?

– Да, конечно, следим за нашим капитаном. Очень рады, что представляет свою страну, гордимся нашим капитаном.

– Окунев ранее был обменян из ЦСКА. Почему сегодня сыграл только в одной смене?

– Он играет с листа, практически нет тренировок, очень много матчей. Это сказывается на его игровом времени. То, что он обладает хорошими навыками, – это замечательно, поэтому приобрели его.

Ему сложно сейчас. Играть в нашей команде не совсем легко. Есть много нюансов, которые он не прошел. Все постепенно. Не форсируем, – сказал Козырев.