Ларионов о 2:3 от «Северстали»: «Очко всегда лучше, чем ноль. Остросюжетный матч. Хороший овертайм, все решилось по буллитам»

Ларионов высказался об игре СКА в матче с «Северсталью».

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался об игре команды в матче с «Северсталью» (2:3 Б).

– Интересный, остросюжетный матч, который заставил зрителей пережить массу эмоций. Были моменты в те и другие ворота. Хороший овертайм, все решилось по буллитам.

Отметил ребят, очень важно для команды отмечать заслуги, когда команда играет до конца. Очко всегда лучше, чем ноль очков, поэтому в этом плане будем довольны тем, что получили.

– Две остроатакующие команды, но забиваете друг другу немного. Почему?

– Игра вратарей превосходная, что у нас, что у «Северстали ». Можем создавать шедевры, хорошие моменты, но на пути окажется игрок, который проводит матч жизни. Надеюсь, оставим голы на следующий наш матч и порадуем хорошим счетом.

– В конце выпустили молодых Короткого и Полякова. Почему?

– В этой команде нет уже молодых. Не хотим, чтобы было оправдание, что одному 21, другому 20. Рады, что ребята растут, приобретают колоссальный опыт, который никак не приобрести в тренировках.

В овертайме могли забить хороший гол. Наберемся терпения и будем надеяться, что они будут радовать болельщиков.

– Сегодня не смотрели параллельно матч Канада – Чехия?

– Было бы неплохо, чтобы была трансляция того матча. С другой стороны, ты весь погружен в работу своей команды, поэтому у нас была своя интрига, которую надо было завершить успешно. Мы смотрели только фрагменты наших моментов, которые показывали операторы.

Я не знаю счет до конца, узнал, только когда закончили матч. Бландиси сказал, что канадцы выиграли в овертайме 4:3. Хотя какая мне разница, Чехия или Канада , но тем не менее получился хороший матч в Милане, – сказал Ларионов.