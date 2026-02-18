Купер о травме Кросби: «Он не смог выйти на 3-й период, но обратился к игрокам. Это было важно, мы не хотели, чтобы это был последний матч Сида на этих ОИ. Это стало стимулом для ребят»

Джон Купер высказался о травме Сидни Кросби.

Главный тренер сборной Канады Джон Купер высказался о травме капитана команды Сидни Кросби .

Форвард получил повреждение нижней части тела в середине второго периода в матче против Чехии (4:3 ОТ) в четвертьфинале Олимпиады-2026 и хромая ушел в раздевалку.

Форвард Ник Сузуки перевел игру с Чехией в овертайм, сравняв счет на отметке 56:33. Решающий гол забил Митч Марнер.

После игры Купер не предоставил обновленной информации о состоянии Кросби.

«Я еще не был там, но он не смог выйти на лед в третьем периоде. Но он обратился к игрокам. Думаю, это было очень важно, мы проигрывали, и мы не хотели, чтобы это была последняя игра Сида на этих Олимпийских играх. Это стало большим стимулом для ребят.

Такое случается редко, у него определенно что-то пошло не так. Он решил, что не в состоянии помочь команде до конца вечера, мы оценим ситуацию позже», – сказал Купер.

