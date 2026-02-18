  • Спортс
  • Купер о травме Кросби: «Он не смог выйти на 3-й период, но обратился к игрокам. Это было важно, мы не хотели, чтобы это был последний матч Сида на этих ОИ. Это стало стимулом для ребят»
5

Купер о травме Кросби: «Он не смог выйти на 3-й период, но обратился к игрокам. Это было важно, мы не хотели, чтобы это был последний матч Сида на этих ОИ. Это стало стимулом для ребят»

Джон Купер высказался о травме Сидни Кросби.

Главный тренер сборной Канады Джон Купер высказался о травме капитана команды Сидни Кросби.

Форвард получил повреждение нижней части тела в середине второго периода в матче против Чехии (4:3 ОТ) в четвертьфинале Олимпиады-2026 и хромая ушел в раздевалку.

Форвард Ник Сузуки перевел игру с Чехией в овертайм, сравняв счет на отметке 56:33. Решающий гол забил Митч Марнер.

После игры Купер не предоставил обновленной информации о состоянии Кросби.

«Я еще не был там, но он не смог выйти на лед в третьем периоде. Но он обратился к игрокам. Думаю, это было очень важно, мы проигрывали, и мы не хотели, чтобы это была последняя игра Сида на этих Олимпийских играх. Это стало большим стимулом для ребят.

Такое случается редко, у него определенно что-то пошло не так. Он решил, что не в состоянии помочь команде до конца вечера, мы оценим ситуацию позже», – сказал Купер. 

Кросби сломали в четвертьфинале Олимпиады. Кажется, все серьезно

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
5 комментариев
Честно говоря, если проиграют финам или США в финале, не буду удивлён. Слабейшая игра в плей-офф у Канады за последние три Ои с игроками НХЛ. Маккиннон, который должен по факту тащить сборную на уровне Макдэвида, лишь бледная тень себя. Хорошо, есть большинство. Харли, Стоун, Хорват, Макар ошибались против игроков чешской лиги. Здесь многие пишут, что это сборная одна из лучших версий Канады. Но уверенно могу сказать, Канада версии Км 16 или Ои 14 просто бы уничтожила эту нынешнюю
Ответ Soul200
Честно говоря, если проиграют финам или США в финале, не буду удивлён. Слабейшая игра в плей-офф у Канады за последние три Ои с игроками НХЛ. Маккиннон, который должен по факту тащить сборную на уровне Макдэвида, лишь бледная тень себя. Хорошо, есть большинство. Харли, Стоун, Хорват, Макар ошибались против игроков чешской лиги. Здесь многие пишут, что это сборная одна из лучших версий Канады. Но уверенно могу сказать, Канада версии Км 16 или Ои 14 просто бы уничтожила эту нынешнюю
Про Маккинона это точно вы сказали. Я уже несколько игр Канады на ОИ видел и честно говоря он вообще не впечатляет. Хоть и голы забивает и очки набирает, но по игре он не заметен. Даже Селебрини в свои 19 лет гораздо интереснее смотрится, я уж молчу о Макдэвиде, там человек вообще в каждом матче моменты создаёт партнерам. Но я думаю после этой аплиухи канадцы соберутся и по игре против финов будут лучше смотреться.
Ответ Soul200
Честно говоря, если проиграют финам или США в финале, не буду удивлён. Слабейшая игра в плей-офф у Канады за последние три Ои с игроками НХЛ. Маккиннон, который должен по факту тащить сборную на уровне Макдэвида, лишь бледная тень себя. Хорошо, есть большинство. Харли, Стоун, Хорват, Макар ошибались против игроков чешской лиги. Здесь многие пишут, что это сборная одна из лучших версий Канады. Но уверенно могу сказать, Канада версии Км 16 или Ои 14 просто бы уничтожила эту нынешнюю
еще не вечер. Ковальчук тоже как-то бледно проводил ЧМ. но....
Стоял еще трындел с Гудасом, прибившим Кросбяна, после матча. Заговорщик.
Как они проигрывали, если счет был 2-2 в перерыве?
