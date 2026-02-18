«Динамо» Минск победило «Спартак» – 6:1, Шипачев, Анас и Дитц набрали по 3 очка. Клуб из Москвы проиграл 4 из 5 последних матчей

«Спартак» проиграл 4 из 5 последних матчей в КХЛ.

«Динамо» Минск победило «Спартак» (6:1) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

По 3 очка в составе минского клуба набрали Сэм Анас (0+3), Даррен Дитц (0+3) и Вадим Шипачев (1+2).

Команда тренера Дмитрия Квартальнова одержала 4-ю победу в 5 последних матчах.

На данный момент «Динамо» идет на 3-м месте в таблице Запада с 75 очками в 57 играх.

«Спартак » проиграл 4 из 5 последних матчей. Клуб занимает 8-е место на Западе с 64 баллами в 56 матчах.